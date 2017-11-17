Грузия выплатила Казахстану $4,9 млн по госдолгу

Власти Грузии осуществили первый платеж по государственному долгу в соответствии с графиком погашения. Выплаченная сумма составила $4,9 млн.

«Правительством Грузии осуществлен первый платеж по государственному долгу в соответствии с графиком погашения, установленным Соглашением между Правительством Казахстана и Правительством Грузии о повторной реструктуризации задолженности Грузии по государственным кредитам, предоставленным Казахстаном. Выплата осуществлена по графику», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Как сообщает BNews.kz, по графику выплаченная сумма составляет $4 919 644,43. Платеж осуществлен в полном объеме.

Грузия должна будет погашать задолженность в период с 2017 года по 2025 год. Сумма основного долга составляет $25 480 089,96 в пользу казахстанской стороны.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол РК в Грузии Ермухамет Ертысбаев ранее сообщил, что в начале сентября Грузия начнет выплачивать госдолг Казахстану.

«В начале сентября Грузия начнет выплачивать государственный долг Казахстану. Мы в свое время заняли грузинам где-то 27,5 млн долларов, еще лет 20 назад, в середине 90-х годов. Тогда у нас у самих государственная казна, по существу, пустовала. Ситуация была достаточно тяжелой. Но Грузии очень нужны были эти средства. Тогда Эдуард Шеварнадзе с трудом удерживал власть. Нурсултан Назарбаев хорошо относился к Эдуарду Амвросиевичу, и мы им заняли эти деньги. Весной 2013 года, когда я приехал в Грузию, то сразу поставил вопрос, что дружба дружбой, а деньги врозь, надо как-то разрешать эту проблему. Были переговоры. Пришли к тому, что они будут выплачивать эти деньги по схеме Парижского клуба с очень маленьким процентом», - сказал Ермухамет Ертысбаев.

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Дипломат считает, что будет выплачено не больше $30 млн.

«Потому что мы на переговорах минимизировали всю процентную составляющую, когда даешь такие деньги на большой срок, у любого человека возникает вопрос, а почему не 40-45 млн долларов. Мы пошли навстречу. Это маленькая страна, у них нет ни нефти, ни газа», - сказал тогда посол.

В свою очередь, Грузия на 49 лет отдала в аренду Батумский морской порт и пошла на установление определенного ж/д тарифа с Казахстаном.