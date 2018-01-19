Гутерриш похвалил Назарбаева за "конструктивное сотрудничество"

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся с официальным визитом в США, провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с председательством Казахстана в Совете Безопасности ООН", - говорится в сообщении Акорды.

Перед началом беседы президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей Организации Объединенных Наций, отметили в пресс-службе.

Также Гутерриш обсудил с Назарбаевым урегулирование конфликта в Сирии, в том числе в рамках астанинского формата, а также ситуацию в Центральной Азии.

В канцелярии административного главы всемирной организации отметили, что генсек похвалил Казахстан за организацию работы Совета Безопасности ООН в январе, а также за "конструктивное сотрудничество" со всемирной организацией, в том числе в рамках Регионального центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии в Центральной Азии (РЦПДООН). "Они обсудили происходящее в регионе, а также Астанинский процесс, подчеркнув при этом ведущую роль Женевского политического процесса по Сирии. Генеральный секретарь также выразил соболезнования семьям жертв возгорания автобуса в Казахстане", - говорится в коммюнике.

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18 января в штаб-квартире ООН состоялись дебаты членов Совета Безопасности высокого уровня на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством лидера Казахстана. На встрече обсуждались кризис на Корейском полуострове, выполнение сделки по иранской ядерной программе, ситуация с применением химического оружия в ходе конфликта в Сирии и усилия в области разоружения.

Россию на заседании представлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Казахстана выслушал российского министра, затем покинул зал Совбеза, направившись на двусторонние встречи. Таким образом, он не смог присутствовать в ходе выступления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, пишет ТАСС.

Президент Казахстана находится в США с официальным визитом, который начался во вторник и продлился по четверг включительно.

Фото: Reuters