Хакеры атаковали сайт независимых наблюдателей на выборах РФ

Масштабная DDoS-атака была совершена в ночь на 17 марта на сайт сети российских общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), на котором можно отследить актуальную информацию по нарушениям на президентских выборах в РФ, сообщает ТАСС.

"Накануне выборов, в ночь с пятницы на субботу, на сайт НОМ была совершена DDоS-атака. С ip-адресов со всего мира в ночной период было совершено более 300 тысяч аномальных запросов к нашему серверу", - сказал федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

Также наблюдатели НОМ предупреждают о попытках провокаций на выборах президента РФ. Они сообщают, предупредили о возможных провокациях и заведомо ложных сообщениях о нарушениях в день голосования по выборам президента РФ, раскрыв приемы, к которым могут прибегнуть фальсификаторы для создания видимости нарушений.

По словам координатора сети независимых наблюдателей НОМ Елены Бабченковой, недавно в интернете была распространена информация о том, что в день голосования возможны так называемые массовые карусели - незаконное неоднократное голосование групп граждан, голосующих не по месту регистрации и перемещающихся от одного избирательного участка к другому. "Мы считаем, что эта информация полностью не соответствует действительности", - заявила она. Координатор НОМ пояснила, что система организации голосования по месту нахождения исключает возможность такого рода нарушений на выборах.

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Коломойцев сообщил, что готовится провокация, связанная с удалением наблюдателей с избирательных участков, которые придут без направлений от партий, кандидатов или общественных палат. "Готовятся такие фейковые наблюдатели, которые будут приходить [без направлений], их будут выводить, чтобы создавать такую картинку, что наблюдателей выгоняют с участков", - утверждает он.

Координатор также предположил, что в качестве нарушений на выборах будут пытаться представить очереди на избирательных участках. "Мы готовимся к тому, что, например, будут очереди на избирательных участках трактоваться как "нагон" избирателей, как давление на избирателей", - сказал он.

Бабченкова в этой связи указала на то, что в качестве нарушений могут представить организацию автобусных маршрутов для жителей из удаленных от избирательных участков мест. "Многие начинают фотографировать автобусы и говорить, что это массовый подвоз избирателей. Незаконным является, если подвоз организован кем-нибудь из кандидатов или доверенными лицами", - указала она.

Координаторы НОМ прокомментировали появление в субботу в интернете фотографий заготовленных проектов решений избиркомов о запрете членам комиссий, наблюдателям и журналистам пользоваться телефонами на избирательных участках. "Я думаю, действительно, это сообщение из каких- то прошлых выборов, такие факты были, но они [были] точечные, несистемные. Конечно, это незаконно [запрещать пользоваться мобильными телефонами], если вдруг такие факты появятся, мы обязательно подадим жалобу в ЦИК", - заверил Роман Коломойцев.

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На выборах будут работать десятки тысяч наблюдателей - как от кандидатов и партий, их выдвинувших, так и от федеральной и региональных общественных палат. Кроме того, на выборы аккредитованы почти 1,5 тыс. международных наблюдателей.