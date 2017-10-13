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Храпунова и других подозреваемых вызвали на допрос в Астану

13.10.2017 12:34   888   0

Национальным бюро по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении бывшего акима города Алматы и Восточно-Казахстанской области Храпунова В.В., Храпуновой Л.К., Ильясова А.К. и других.

В ходе следствия Антикоррупционной службой были добыты доказательства, подтверждающие противоправность деяний вышеуказанных лиц и их сообщников.

Собранные материалы позволили квалифицировать противоправные деяния подозреваемых в создании и руководстве организованной преступной группой, злоупотреблении должностными полномочиями, хищении государственного имущества и бюджетных средств путем их присвоения и мошенничества, получения взяток, а также их последующей легализации.

В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), Храпунова вызвали на допрос повесткой.

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Однако, в связи с нахождением подозреваемого Храпунова В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясова А.К. вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемых на допрос в средствах массовой информации.

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Подозреваемым Храпунову В.В., Храпуновой Л.К. и Ильясову А.К. необходимо в срок до 15:00 часов 17 октября 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы – руководителю Следственного департамента Перову Сергею Николаевичу.

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Для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс (статья 68 УПК РК).

Если защитник не будет приглашен подозреваемым или его законными представителями, а также другими лицами по их поручениям, участие защитника будет обеспечено органом, ведущим уголовный процесс (статья 67 УПК РК).

​При наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника прокурором или лицом, осуществляющим досудебное производство, подозреваемому или представляющим в установленном порядке его интересы лицам необходимо заранее уведомить орган уголовного преследования.

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В соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК, уведомление о вызове подозреваемых Виктора и Лейлы Храпуновых, а также Ильясова А.К. публикуется в республиканских средствах массовой информации и в средствах массовой информации Швейцарии по месту их нахождения.

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Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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