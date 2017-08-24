Игорь Шувалов: Казахстан должен стать лидером евразийской интеграции

Лидером в евразийской интеграции должен быть Казахстан. Такое мнение высказал вице-премьер России Игорь Шувалов в ходе форума "Евразийская неделя" в Астане.

"Лидерство здесь России проявлять достаточно опасно. Хотя у нас есть и специалисты, и понимание, и своя утвержденная повестка. Но как только мы будем свою определенную роль выпячивать, сразу крики о том, что это политический проект Кремля и так далее", - заявил Шувалов.

"Мы признаем лидерство в этом проекте за Казахстаном, поскольку президент Казахстана был основополжником этой идеи, в 90-ые годы начал уже продвигать идею евразийства и евразийского партнерства и так далее", - подчеркнул он.

Шувалов отметил, что Россия "конечно, хотела видеть, в том числе и по проблемам ограничений и изъятий, и по проблемам построения цифровой экономики, и по многим другим важным проблемам, в том числе и по развитию самого Евразийского экономического союза, мы бы хотели видеть лидерство Казахстана". Я надеюсь, что другие партнеры по Евразийскому союзу нас поддержат, потому что у Казахстана есть для этого все, понимание и уверенность президента. Мы все смотрим на Нурсултана Абишевича (Назарбаева) в данном случае как на старейшину и лидера этой ценности Евразийского партнерства. Мы надеемся, что эта инициатива продвижения вперед будет формироваться в Казахстане", - заключил он.

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