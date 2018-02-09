Ильхам Алиев намерен вернуть Ереван Азербайджану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «политической и стратегической целью азербайджанцев является возвращение в Ереван, который является исторической землей Азербайджана».

По словам Алиева, Иреванское ханство, Зангезур и Гейче являются «исторической землей» азербайджанского народа, это должны знать как молодое поколение, так и международное сообщество.

«Ереван является нашей исторической территорией. И мы, азербайджанцы, должны вернуться на эту историческую землю. Это является нашей политической и стратегической целью, к которой мы должны постепенно приближаться», - подчеркнул Алиев.

Международное сообщество поддерживает Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха, и карабахский конфликт необходимо разрешить на основе резолюций Совбеза ООН, заявил Алиев. Армения в ответ назвала заявления азербайджанского президента неприемлемыми.

Напомним, что Карабахский конфликт разгорелся в начале 1988 г., когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Осенью 1991 г. создана так называемая Нагорно-Карабахская Республика (НКР). В ходе последующего конфликта Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом.

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Переговоры по мирному разрешению конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 г. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Фото: Reuters