Иран может выйти из ядерной сделки, если США восстановят против него санкции

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран может рассмотреть вариант выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если США попытаются восстановить санкции против республики, ослабление которых было предусмотрено достигнутым в июле 2015 года соглашением.

"Если Иран почувствует в любой момент, что действия, принимаемые противоположной стороной в отношении отмены санкций, не являются достаточными для Исламской Республики, перед страной будет стоять несколько вариантов, один из которых - выход из ядерного соглашения", - заявил Зариф.

По словам министра, если санкции будут восстановлены в особенно важных для Ирана сферах, среди которых он назвал сбыт нефти и продажу самолетов, Тегеран "получит право принять решение касательно своего присутствия в ядерной сделке".

В пятницу Трамп изложил новую, более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, президент США отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

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Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.