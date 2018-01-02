Иран: За протестами в стране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протестные акции в Исламской Республике проходят в рамках "опосредованной войны", которую ведут с Тегераном некоторые страны.

По его словам, за протестами стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия — именно они руководят кампаниями в социальных сетях, которые влияют на проведение демонстраций.

"На основе нашего анализа около 27 процентов новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством", — сказал Шамхани. Это вмешательство из-за рубежа, считает он, направлено на то, чтобы затормозить развитие Ирана. Протесты, по его мнению, "закончатся через несколько дней".

Массовые акции начались в крупных городах Ирана — Тегеране, Мешхеде, Исфахане и других — с 28 декабря. По словам президента Хасана Роухани, они вызваны внутренними проблемами, а также подстрекательством извне. По данным иранских СМИ, жертвами столкновений стали десять человек.