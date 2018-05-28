Израиль возводит морской барьер от сектора Газа

Израиль приступил к строительству морского заграждения вдоль границы с сектором Газа, заявил в воскресенье министр обороны страны Авигдор Либерман, пишет Интерфакс.

«Сегодня мы начали создавать морской барьер, единственный в своем роде в мире, который заблокирует возможность проникновения из Газы в Израиль через море», - написал А.Либерман в Твиттере.

По его словам, благодаря этому барьеру «ХАМАС (палестинское движение - "ИФ") потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства».

А.Либерман отметил, что строительство данного сооружения будет завершено к концу 2018 года.

Израиль и Египет установили блокаду сектора Газа в 2007 году, когда движение ХАМАС взяло его под контроль.