Кайрат Абдрахманов не исключает появления новых участников на Астанинском процессе

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов не исключил появления новых участников на седьмом раунде переговоров в Астане, который пройдет 30-31 октября.

«Не исключаю (появление новых участников на переговорах в Астане), все зависит от того, насколько страны-гаранты сейчас сумеют скоординировать свою работу», - сказал Абдрахманов.

По словам главы внешнеполитического ведомства, состав участников переговоров будет известен в течение недели.

На предстоящих переговорах страны-гаранты планируют обсудить освобождение заложников и заключенных, а также передачу тел погибших и поиск пропавших без вести.