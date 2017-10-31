Кайрат Абдрахманов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда, прибывшего в республику для участия в Астанинском процессе в качестве наблюдателя.

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"Собеседники обменялись мнениями о перспективах разрешения сирийского кризиса. Представители США высоко оценили роль Астанинского процесса в деэскалации ситуации в Сирии и прекращении кровопролития", - говорится в сообщении.

Как информировали в ведомстве, стороны отметили поступательное развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами.

"Внешнеполитические ведомства двух стран продолжат тесное взаимодействие по реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора между президентами Нурсултаном Назарбаевым и Дональдом Трампом в сентябре этого года", - отметили в МИД.