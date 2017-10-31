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Кайрат Абдрахманов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию в Сирии

31.10.2017 12:22   941   0

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда, прибывшего в республику для участия в Астанинском процессе в качестве наблюдателя. 

Стороны обменялись мнениями о ситуации в Сирии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"Собеседники обменялись мнениями о перспективах разрешения сирийского кризиса. Представители США высоко оценили роль Астанинского процесса в деэскалации ситуации в Сирии и прекращении кровопролития", - говорится в сообщении.

Как информировали в ведомстве, стороны отметили поступательное развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Соединенными Штатами. 

"Внешнеполитические ведомства двух стран продолжат тесное взаимодействие по реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора между президентами Нурсултаном Назарбаевым и Дональдом Трампом в сентябре этого года", - отметили в МИД.

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  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

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    61

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    60

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    236

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Питер Фостер
президент авиакомпании «Эйр Астана»
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