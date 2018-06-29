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Кайрат Абдрахманов пригласил госсекретаря США посетить Казахстан

29.06.2018 10:22   495   0

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов в ходе телефонного разговора пригласил госсекретаря США Майкла Помпео посетить Казахстан в удобное для него время. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.

Кайрат Абдрахманов и Майкл Помпео обсудили реализацию итогов визита президента Казахстана в Вашингтон. Руководители внешнеполитических ведомств двух стран с удовлетворением констатировали последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года.

Майкл Помпео подчеркнул значимость визита казахстанского лидера и отметил, что президент США Дональд Трамп высоко оценивает достигнутые в Вашингтоне договоренности и развитие двустороннего партнерства с Казахстаном.

Собеседники предметно обсудили широкий круг вопросов развития расширенного стратегического партнерства РК и США, в частности, рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. Рассмотрен график двусторонних контактов на различных уровнях, включая в рамках международных форумов.

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Министр иностранных дел РК и госсекретарь США провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Подчеркивалось, что опыт РК по избавлению от четвертого по величине ядерного арсенала является примером, в т.ч. в вопросе по урегулированию ситуации вокруг северокорейской ядерной программы и денуклеаризации Корейского полуострова.

Стороны подчеркнули важность плодотворного взаимодействия в региональном формате, а также кооперации Казахстана и Центральной Азии с США и другими партнерами по содействию стабилизации и обеспечению устойчивого развития Афганистана. Казахстанский дипломат обратил внимание на успешную реализацию образовательной программы для афганских студентов в вузах РК, а также планируемую в Астане региональную конференцию «Расширение прав и возможностей для женщин Афганистана».

Фото: Media.az

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