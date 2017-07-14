Кайрат Абдрахманов принял Министра здравоохранения ОАЭ

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов принял Министра здравоохранения и социальной защиты Объединенных Арабских Эмиратов Абдулрахмана аль-Уэйса.

Собеседники обсудили текущее состояние казахстанско-эмиратского сотрудничества в контексте итогов январского и мартовского визитов Президента Н.А. Назарбаева в Абу-Даби и Дубай, а также визит главы внешнеполитического ведомства ОАЭ в Астану в мае этого года. По убеждению собеседников, у двух государств имеются широкие возможности для дальнейшего укрепления партнерства, в том числе в сфере транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения, культурного обмена. ОАЭ активно участвует в «ЭКСПО-2017», и актуальное значение приобрело взаимодействие в развитии Международного финансового центра Астана.

Также состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг Катара, перспективах внутриисламского сближения, урегулировании региональных конфликтов, а также противодействии терроризму и экстремизму.

По словам К. Абдрахманова, Казахстан установил дружественные отношения со всеми арабскими странами, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. Министр выразил надежду на то, что братские страны смогут преодолеть разногласия и урегулировать кризис путем диалога во благо своих народов.