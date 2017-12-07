Кайрат Абдрахманов принял участие в заседании Совета МИД стран-участниц ОБСЕ

В Вене началось 24-е заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в котором участвует глава внешнеполитического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает пресс-служба МИД РК.

Напомним, вчера казахстанский дипломат был принят Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Глава австрийского государства поздравил Казахстан с успешным проведением Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

Президент Австрии отметил весомый вклад руководства Казахстана в процесс деэскалации конфликта в Сирии и другие миротворческие усилия страны, особенно роль Нурсултана Назарбаева в укреплении мира без ядерного оружия.

Собеседники обсудили плодотворное взаимодействие двух стран в международных структурах, в частности, в ООН и ОБСЕ.

Отдельное внимание было уделено кооперации по линии Европейский союз – Казахстан, особенно в контексте Соглашения о расширенном партнерстве Казахстана с Европейским союзом. Австрия активно участвует также в реализации Стратегии ЕС для Центральной Азии и готова развивать партнерство по транзитно-транспортным и инфраструктурным проектам.

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В этот же день в Посольстве Казахстана в Австрии состоялась встреча Кайрата Абдрахманова с руководством Австрийско-казахстанского общества, почетными консулами Казахстана в Австрии и Словении, представителями австрийских экономических ведомств и деловых кругов. Центральной темой беседы стали комплексные реформы в Казахстане, обозначенные, в том числе, в Послании главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также «Рухани жанғыру».

Вице-президент Экономической палаты Австрии Рихард Шенц, возглавляющий Австрийско-казахстанское общество, подчеркнул в своем выступлении, что, с учетом плодотворных отношений с Казахстаном, Австрия заинтересована в его поступательном развитии и готова поддержать в проведении дальнейших социально-экономических реформ и привлечении инвестиций в несырьевой сектор.

Обладая передовыми технологиями и современными инновациями, австрийские компании имеют возможности для участия в конкретных проектах в Казахстане. Особое внимание уделено деятельности Международного финансового центра «Астана», создаваемого на базе «ЭКСПО-2017» Международного центра «зеленых» технологий и инвестиционных проектов, хаба IT-стартапов.

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Как отмечается в сообщении, 7-8 декабря Кайрат Абдрахманов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ и проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций.