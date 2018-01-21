Кайрат Абдрахманов провел ряд двусторонних встреч на полях мероприятий Совбеза ООН

В рамках участия в заседаниях СБ ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов 18 и 19 января провел двусторонние встречи со своими коллегами из России, Кыргызстана, Таджикистана и Кувейта, а также с Генеральным секретарем ООН.

На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым собеседники обсудили развитие двусторонних отношений, обменялись мнениями по основным глобальным и региональным проблемам, включая текущую повестку дня СБ ООН, подтвердив близость или совпадение позиций Астаны и Москвы по всем вопросам.

Кайрат Абдрахманов поблагодарил российского коллегу за ценную поддержку работы Астаны в составе СБ ООН в течение 2017 года. Сергей Лавров, в свою очередь, высоко оценил работу Казахстана на посту Председателя Совбеза.

Кроме того, Кайрат Абдрахманов обсудил ряд вопросов регионального и многостороннего взаимодействия с министром иностранных дел Кыргызстана Эрланом Абдылдаевым. Министры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Астану в конце прошлого года.

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Главы МИД Казахстана и Таджикистана обсудили развитие двустороннего и регионального сотрудничества Астаны и Душанбе. Сироджиддион Аслов высоко оценил результаты работы Казахстана по итогам первого года членства в СБ и созыв дебатов по вопросам безопасности и развития Афганистана и Центральной Азии.

На встрече с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Государства Кувейт шейхом Сабахом аль-Халед Ас-Сабахом стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также обсудили ряд ‎международных проблем, представляющих взаимный интерес.

Кайрат Абдрахманов высоко оценил активную роль Кувейта в продвижении многих международных проектов в рамках ООН и выразил уверенность в том, что в своем новом качестве непостоянного члена Совбеза эта страна также внесет свой заметный вклад в укрепление мира и глобальной безопасности.

Напомним, 19 января глава МИД Казахстана принял участие в традиционной ежемесячной встрече Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с Постоянными представителями стран-членов Совбеза. Кайрат Абдрахманов ознакомил участников мероприятия с ходом работы Астанинского процесса по Сирии.

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Глава МИД РК отметил, что Астанинская площадка вносит значимый вклад в деэскалацию вооруженного противостояния в Сирии и служит ценным дополнением к переговорному процессу в Женеве под эгидой ООН. Участники встречи также обсудили развитие ситуации в Колумбии в контексте результатов визита Генсека ООН в эту страну в конце прошлой недели, а также актуальное положение с обеспечением безопасности миротворческих миссий ООН.