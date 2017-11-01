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Кайрат Абдрахманов: "Страны-гаранты отмечают прогресс в борьбе с терроризмом и ликвидацией ИГИЛ"

01.11.2017 08:30   1177   0

31 октября в Астане завершился седьмой раунд переговоров по Сирии. Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, выступая на пленарном заседании, зачитал совместное заявление по итогам встречи стран-гарантов перемирия в Сирии Ирана, России и Турции.

"Страны-гаранты отмечают прогресс в борьбе с терроризмом и ликвидацией ИГИЛ (запрещена в РК), Джебхат ан-Нусра и всех других лиц и организаций, связанных с Аль-Каидой, ИГИЛ в результате начала функционирования зон деэскалации, а также подтверждают решимость принять все необходимые меры для продолжения борьбы с ними как внутри, так и за пределами зон деэскалации", - сообщил министр.

Также страны-гаранты выразили удовлетворение ходом реализации меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

Россия, Турция и Иран призвали стороны конфликта воспользоваться формирующимися благоприятными условиями, чтобы активизировать усилия по продвижению политического процесса в Женеве.

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При этом представитель Сирийской Арабской Республики при ООН Башар Аль-Джафари заявил, что Турция не соблюдает договор, принятый в ходе шестой встречи по Сирии в Астане.

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"То, что произошло с шестого раунда в Астане — это вход на территорию Сирии турецких сил при сотрудничестве и координации с "Джебхат ан-Нусрой". Турция не соблюдает свои обязательства по поддерживанию режима, который был заключен между странами-гарантами", - сказал Башар Аль-Джафари.

"Мы считаем, что военное присутствие Америки и враждебные действия так называемых сил международной коалиции, возглавляемых США, также является агрессией против нашего суверенитета", — добавил представитель САР.

Следующую встречу по Сирии планируется провести во второй половине декабря.

 

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  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
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Питер Фостер
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