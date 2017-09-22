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Кайрат Абдрахманов: "За годы независимости экономика Казахстана выросла в 20 раз"

22.09.2017 11:44   765   0

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов, выступая на 72-й Генеральной Ассамблее ООН, сообщил что за годы независимости экономика Казахстана выросла в 20 раз, а инвестиции в страну достигли $265 млрд.

По словам главы МИД Казахстана, к середине века страна намерена войти в тридцатку самых конкурентоспособных экономик мира. Эти успехи должны позволить Казахстану превратиться из получателя помощи в донора.

Также чиновник заявил, что Казахстан поддерживает и реформу ООН, которая, по мнению казахской стороны, расширит возможности Организации, а также концепцию «безопасности и развития». «Устойчивое развитие невозможно без мира, и наоборот», - подчеркнул К. Абдрахманов.

Он отметил, что в современном мире «ядерное оружие превратилось из богатства в опасность». Казахстан как страна, на территории которой находился полигон для испытаний ядерного оружия, считает ликвидацию этой угрозы для человечества - задачей первоочередной важности. Астана выступает за полный запрет на ядерные испытания и ядерное оружие, а также за полное уничтожение всех арсеналов. Министр призвал КНДР отказаться от своей ядерной программы и принять меры, которые позволят восстановить к ней доверие международного сообщества.

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Казахстан также поддерживает международные усилия по борьбе с глобальным терроризмом. В частности, он напомнил, что Астана выделила 300 тысяч долларов на реализацию в Центральной Азии Глобальной стратегии ООН по борьбе с терроризмом. 

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Кайрат Абдрахманов отметил сотрудничество Казахстана с ООН в области миротворчества, реализации Целей устойчивого развития, развития науки и технологий и в других сферах. Он также подчеркнул, что Казахстан является многонациональным государством, в котором более ста этнических групп проживают в мире и дружбе.

Сирийская проблема

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что республика принимает переговоры по урегулированию ситуации в Сирии для того, чтобы содействовать ее мирному разрешению и переговорам под эгидой ООН в Женеве.

«Мы считаем, что астанинский процесс, который начался в начале этого года при поддержке и непосредственном участии президента Нурсултана Назарбаева, дал очевидные положительные результаты, направленные на укрепление режима прекращения огня, создание зон деэскалации и развитие механизма мониторинга», — сказал Абдрахманов в ходе своего выступления.

Касым-Жомарт Токаев предложил приостановить беспрерывные реформы в сфере образования

Он подчеркнул, что «успех на платформах в Женеве и Астане имеет решающее значение и должен поддерживаться всеми».

Министр выразил уверенность, что такая поддержка необходима для спасения невинных людей в Сирии. Площадка «Астана» принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

Основным результатом переговоров стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии. Цель меморандума — прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта, сообщают РИА Новости.

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Цифра дня
В 20
раз
выросла экономика Казахстана за годы независимости
Цитата дня
Поскольку Трамп перед лицом всего мира пошел на отрицание самого существования нашего государства и жесточайшим образом объявил войну с целью уничтожения КНДР, мы со своей стороны готовы рассмотреть ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого. Сумасшедшего американского старика мы будем укрощать огнем
Ким Чен Ын
Лидер КНДР
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