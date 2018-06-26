Кайрат Умаров: «Совбез ООН должен оставаться главным арбитром в разборе конфликтов»

Совет Безопасности ООН должен оставаться главным арбитром в разборе конфликтов, в том числе в Сирии, заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, передает Интерфакс - Казахстан.

Согласно распространенному во вторник сообщению пресс-службы МИД, казахстанская делегация приняла участие в открытых дебатах Собвеза "Поддержание международного мира и безопасности: всесторонний обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

В своем выступлении К.Умаров отметил, что конфликты на Ближнем Востоке оказывают серьезное негативное воздействие на страны Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Европы и других регионов, говорится в сообщении.

По словам К.Умарова, единственное жизнеспособное решение состоит в том, чтобы добиться большего сближения, сотрудничества и укрепления доверия между государствами-членами ООН, членами Совета безопасности и странами в треугольнике: арабские государства - Израиль – Иран.

Он подчеркнул важность уважения независимости и суверенитета государств в соответствии с уставом ООН, особенно в странах, охваченных войной и отметил необходимость поддержать авторитет Совета безопасности ООН в качестве главного доверенного арбитра в разборе конфликтов, в частности, в случаях как палестино-израильским конфликтом или расследованием применения химического оружия в Сирии, отмечается в сообщении.

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По мнению казахстанской стороны, расследование всех нарушений должно быть тщательным, объективным и беспристрастным, с тем, чтобы международное сообщество могло справедливо идентифицировать виновных в полном соответствии с международным гуманитарным правом.

К.Умаров также подчеркнул, что принципиальная позиция Казахстана состоит в том, что «политическое и дипломатическое урегулирование конфликтов должно преобладать над применением силы», при этом конфликтующие стороны чаще должны прибегать к посредническим услугам генерального секретаря ООН и его специальных посланников и представителей для решения проблем.

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