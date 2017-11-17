Как Кыргызстан покрывает контрабанду из Китая

Почему в соседнем с нами Кыргызстане сегодня наблюдается антиказахстанская истерия в высших эшелонах власти, и каким образом в странах ЕАЭС в продаже появляются произведенные в Китае «ярославские подшипники», бытовые лампы якобы из Киева или Запорожья. Вопросов немало. Вот только на них у кыргызской стороны по-прежнему нет ответов.

В декабре 2015 года немало алматинцев, пришедших на городские рынки в поисках подарков к новогодним праздникам, ждал очень даже приятный сюрприз. Вопреки девальвационным ожиданиям, цены на различный текстиль стали существенно ниже. Особенно в восторге были модницы южной столицы Казахстана. Еще бы, ведь шифоновое платье, в котором не стыдно и на людях в новогоднюю ночь показаться стало стоить 3,5 тысячи, ну максимум 5 тысяч тенге!

- Честное слово, я точно такое же китайского производства в начале лета видела. Только стоило оно тогда 17 тысяч, - с некоторой подозрительностью рассматривая воздушное платьице в зеленых тонах, рассуждала посетительница рядов готовой одежды на «Зеленом базаре. - Оно точно нормальное? Никакого подвоха нет?

- Не беспокойтесь. Все в порядке. Просто оно не в Китае, а в Киргизии выпущено. Поэтому и дешевле, - невозмутимо заметила продавщица. - Вот, посмотрите, даже на этикетках написано «Сделано в Кыргызстане». Говорят, в Бишкеке много швейных фабрик работают. Их просто раньше к нам не пускали, а сейчас, когда Киргизия в Таможенный союз вступила, разрешили.

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- А знаете, - перебила ее покупательница, - я же не ошиблась, платье-то действительно китайское. Вот, видите вшитый ярлычок с иероглифами? Но я все равно возьму. Давно хотела такое платье купить.

- На вас оно идеально будет выглядеть! - обрадованно выпалила продавщица, незамедлительно начав упаковывать свой товар.

Надо заметить, в последнее время в соседнем Кыргызстане наблюдался настоящий расцвет легкой и обрабатывающей промышленности. Одних только швейных предприятий лишь в Бишкеке наберется с десятка два. И у каждого своя специализация. Кто-то занимается производством носков. Кто-то - исключительно только женскими платьями. Третьи предлагают приобрести у них детскую одежду, сшитую по последним лекалам от итальянских, немецких и американских дизайнеров. Просто замечательно выглядят и их оптовые цены. Скажем, пара мужских носков идет по 20 сомов (96 тенге по нынешнему курсу - прим.), а женские трикотажные джемперы - по 300 сомов (1 440 тенге). Смущает только некоторые обстоятельства. У большей части швейных предприятий Бишкека уже который год не работают телефоны, на реконструкции находятся официальные сайты, а сами они расположены… в каком-нибудь контейнере рынка «Дордой». Того самого печально знаменитого главного вещевого рынка столицы Кыргызстана, который уже давно живет по своим собственным законам.

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«На самом деле эти предприятия в контейнерах «Дордоя» имеют весьма условное отношение к швейной промышленности. Ведь главная задача сидящих в импровизированном цеху трех-четырех швей заключается в перешивке ярлыков, да в прикреплении новых этикеток с надписью «Made in Kyrgyzstan» к различным свитерам, платьям и тем же носкам китайского производства», - рассказали «Къ» коллеги из Бишкека. При этом никто из них не рискнул публично называть свои имена, во-первых, из-за наблюдаемой сегодня в Кыргызстане антиказахстанской истерии в высших эшелонах власти, во-вторых, из-за особого статуса рынка «Дордой».

Работа швей, по словам наших собеседников, хоть и монотонная, но не пыльная и требующая особой квалификации. По этой причине швеи «контейнерного» цеха в лучшем случае получают по 10 тысяч сомов (48 тысяч тенге) в месяц, что для соседней страны является очень даже неплохой. Но куда больше получают за каждую ходку в Китай водители фур. Прежде всего, за риск.

Существуют три маршрута доставки товаров в Бишкек. Самым легким считается через Хоргос: нет крутых перевалов, да и дорожное полотно отличается достаточно высоким качеством. Другое дело, что казахстанские пограничные и таможенные службы, особенно последние полгода, достаточно строго следят как за правильностью декларирования грузов, так и за соответствием заявленному реально ввозимому тоннажу различных товаров. По этой причине киргизские дальнобойщики отдают предпочтение поездке в Китай через пропускные пункты «Туругарт» и «Ишкертам». Первый находится на кыргызско-китайской границе в Нарынской области. Второй - в Ошской области. При этом у каждого из них есть свои особенности. В частности, путь через «Туругарт» считается сложнее, поскольку лежит через несколько горных перевалов, которые особо дают о себе знать в зимнее время. Напротив, дорога через «Ишкертам» идет по югу Кыргызстана, имеет лучшее покрытие, а потому загружена и отнимает больше времени. Но самое главное, рассказали нам наши собеседники, что проверки на кыргызско-китайской границе нередко имеют формальный характер.

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Прежде всего, потому, что китайская сторона спокойно воспринимает перевоз через границу большого количества приобретенных в КНР товаров, подвергая особо строгой проверке въезжающие и выезжающие фуры лишь на предмет наличия в них наркотиков и оружия. В то время на стороне Кыргызстана на весь этот грузопоток смотрят в буквальном смысле сквозь пальцы. В итоге, «благодаря» дырам в пограничной и таможенной службе Кыргызской Республики, в странах ЕАЭС в продаже появляются произведенные в Китае «ярославские подшипники», бытовые лампы якобы из Киева или Запорожья.

Спрашивается: знают ли власти Казахстана обо всем это вале явной контрабанды, что заполоняет рынки стран ЕАЭС? Безусловно. В течение последних четырех лет во время встреч представителей Казахстана и Кыргызстана на различных уровнях вопрос о пресечении незаконного импорта из Китая поднимался неоднократно. И всякий раз официальный Бишкек клятвенно заверял власти Казахстана, что их граница с Китаем модернизируется, что проводятся различные мероприятия и, вообще, беспокоиться особо не о чем. Мол, все под контролем, господа! Вот только, если вдуматься в цифры о реальном положении дел в Кыргызстане, которые озвучил во время прошедшего 25 октября расширенного заседания Межправительственного совета стран ЕАЭС премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, то получается, что все заверения из Бишкека - не более чем слова.

К примеру, оказывается, что с октября 2015 года, когда Кыргызстан вступил в ЕАЭС, транзит товаров из Китая через эту страну железнодорожным транспортом увеличился на 24%, а автомобильным транспортом - аж в 23 раза. Причем, ввоз товаров различного ассортимента явно адекватностью не отличается. Зачем, например, жителям Кыргызстана, включая грудных младенцев, по 15 пар обуви в год, как и 1,3 кг одежды? Для сравнения, в Россию и Казахстан из расчета на душу населения ежегодно ввозится грубо одна пара обуви на двоих. Такая же история и с одеждой: в Россию ввозится 0,03 кг на одного человека, а в Казахстан - 0,02 кг. То есть получается, что в Кыргызскую Республику из различных стран мира, прежде всего из Китая, ввозится в 43 раза больше одежды, чем в Россию, и в 65 раз больше, чем в Казахстан. Спрашивается, зачем так много?

Однако ответа на этот элементарный вопрос у официального Бишкека пока не наблюдается. Как не видно у них и каких-либо работ по построению погранично-таможенной инфраструктуры. Зато из столицы Кыргызстана после того, как Астана ввела ужесточение контроля над перемещением грузов на своей границе с этой страной, стали постоянно звучать оскорбления в адрес руководства Республики Казахстан, которые больше похоже на всплеск эмоций у пойманных за руку нечистых в своих помыслах людей. Тут уж невольно вспомнишь, что уходящий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев так и не объяснил жителям своей страны, каким образом он стал долларовым миллионером, о чем он сам обмолвился на прошедшей в Бишкеке совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным в феврале 2017 года.