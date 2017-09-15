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Как наблюдатели будут контролировать зоны деэскалации в Сирии?

15.09.2017 19:00   387   0

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев на пресс-конференции в Астане рассказал о том, как будет сохраняться мир в зонах деэскалации.

«Мандат на развёртываение сил контроля деэскалации, правила применения военной силы, правила функционирования полос безопасности, КПП и наблюдательных постов, а также положение о совместном российско-турецко-иранском координационном центре, – эти документы, принятые на встрече, позволяют нам регламентировать функционирование этих зон безопасности. Они, как мы надеемся, станут надёжной основой дальнейшего упрочения режима прекращения боевых действий», – цитирует informburo.kz Александра Лаврентьева.

Глава делегации отметил, что от каждой страны-гаранта в районы будут направлены по 500 человек.

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«Это наблюдатели из России – военная полиция, не боевые части», - пояснил он.

По его словам, на следующем заседании по Сирии в Астане в конце октября стороны оценят эффективность работы этих зон и, возможно, внесут коррективы в их работу.

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«Мы намереваемся сосредоточить внимание и на создании рабочей группы по освобождению заложников, задержанных. Вопрос встал и о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия», – подчеркнул Александр Лаврентьев.

Таким образом, в зонах деэскалации будут созданы комитеты национального примирения, которые позволят создать нормальные человеческие условия жизни для местного населения. То есть, будут решаться вопросы повседневной жизни, выплата зарплат, обеспечение продовольствия, доступ в зоны перемещённых лиц.

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«Нельзя не обойти попытки некоторых оппозиционных группировок создать некие объединённые структуры под вывеской национальной армии. На наш взгляд, это вряд ли способно привести к эффективности борьбы с ДАИШ и Джебхат ан-Нусра, поскольку в качестве основной цели обозначено свержение законных и международно признанных властей в Дамаске. Поэтому мы призывали оппозицию пересмотреть свои подходы в сторону более конструктивной позиции», - резюмировал Александр Лаврентьев.

Как сообщалось ранее, Иран, Россия и Турция приняли совместное заявление по Сирии в Астане. Стороны объявили о создании зон деэскалации, развёртывании сил контроля в ряде провинций Сирии и создании совместного центра, координирующего эту работу.

Следующие переговоры по Сирии в Астане пройдут в конце октября

Отметим, следующая международная встреча по Сирии пройдёт в столице Казахстана в конце октября 2017 года.

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