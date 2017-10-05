Как независимость Каталонии отразится на интересах Казахстана?

Между Барселоной и Мадридом наблюдается очередное противостояние. Мировое сообщество пока не приветствует стремление каталонцев объявить о своей независимости от Испании. Как кризис на Пиренеях может отразиться на интересах Казахстана – в материале «Къ».

В минувший вторник, 3 октября, редакции ведущих СМИ Каталонии, включая популярные спортивные издания, отказались от публикаций новых материалов. Не вышли в эфир и работающие в крупнейших каталонских городах Барселона, Таррагона, Герона, Манреса и Лерида телеканалы и радиостанции. «Мы решили присоединиться к всеобщей забастовке. В соответствии с этим решением и с учетом исторического момента на пути к приобретению независимости в условиях агрессии испанского государства против наших людей сегодня не выйдут газеты, не будут обновляться интернет-издания и транслироваться теле- и радиопередачи», – указывается в распространенном заявлении каталонских СМИ.

От журналистов до футболистов

Бастовали не только журналисты. В городах Каталонии не работал общественный транспорт, не было отправлений поездов междугороднего сообщения, закрылись все без исключения музеи, были перекрыты большинство автомагистралей. К всеобщей забастовке присоединились университеты, медицинские учреждения, многочисленные кафе и рестораны и даже известный всему миру футбольный клуб «Барселона», игроки которого отказались выходить на открытую тренировку. В общей сложности в забастовке приняли свыше 700 тыс. жителей Каталонии.

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Подобный массовый протест жителей испанской автономной области Каталония, где этническими каталонцами являются лишь 35% населения, наблюдается впервые с 1978 года. Но если 39 лет назад звучали требования внести изменения в Конституцию Испании, предусматривающие предоставление ей автономного статуса, чего Каталония в итоге и добилась, то на этот раз ее жители недовольны ущемлением демократии. Активные ныне в социальных сетях каталонцы, а также дислоцирующиеся в Барселоне СМИ, размещая в интернете фото- и видеоматериалы, утверждают: присланные Мадридом полицейские и подразделения национальной гвардии с особой жестокостью расправились с людьми, пожелавшими проголосовать на референдуме о независимости Каталонии. По информации официального представителя женералитата (правительства. – «Къ») автономной области Жорди Турула, в столкновениях с испанскими силовиками, которые блокировали избирательные участки, ранения различной степени тяжести получили около 900 человек.

Мадрид против Барселоны

Официальный Мадрид обвинения в свой адрес категорически отвергает. Более того, считает действия полиции и подразделений национальной гвардии вполне адекватными и соответствующими возникшей ситуации. Так, премьер-министр Испании Мариано Рахой, выступив 2 октября со специальным обращением к населению страны, фактически похвалил действия силовиков, предотвративших проведение незаконного референдума в Каталонии. «Организаторы референдума знали, что он незаконен, несправедлив и невозможен в принципе. Но они все равно решили его провести. Тем самым они организовали атаку на закон и демократию, не думая ни о ком и ни о чем. Это была заранее спланированная сознательная атака, которую пришлось жестко отразить», – подчеркнул Мариано Рахой.

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Незаконным назвал прошедший в Каталонии референдум и король Испании Филипе VI. По словам испанского монарха, объявленная женералитатом автономии информация, согласно которой за независимость Каталонии высказалось подавляющее большинство каталонцев, не соответствует действительности. Подчеркнув, что в референдуме приняли участие далеко не все жители автономии, он назвал поведение властей Каталонии безответственным и опасным, поставившим под угрозу экономическую безопасность Испании, одновременно обвинив женералитат автономии в недостатке верности стране в целом.

Впрочем, власти Каталонии, похоже, не собираются отказываться от создания собственного государства на Пиренейском полуострове. Вечером 3 октября глава каталонского правительства, журналист Карлес Пучдемон, в интервью ВВС заявил, что в ближайшее время будет официально объявлено о независимости Каталонии. При этом г-н Пучдемон заметил, что если официальный Мадрид попытается взять контроль над правительством Каталонии, этот станет «ошибкой, которая изменит все».

Особо важная автономия

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Между тем провозглашение Каталонии независимым государством может иметь серьезные экономические и политические последствия как для Королевства Испания в частности, так и для Европы в целом. Дело в том, что Каталония является главным донором страны. Ее ежегодный вклад в ВВП Испании никогда не падал ниже 18,7%. И это при том, что официальный Мадрид не особо жалует Каталонию с точки зрения субсидирования ее экономики, предлагая Барселоне заботиться о развитии своей автономии собственными силами. Во многом это и стало причиной усиления сепаратистских настроений в Каталонии, жители которой в социальных сетях прямо говорят, что их промышленно развитый регион может легко обойтись без опеки со стороны Мадрида, нередко сравнивая Испанию с наглым квартирантом, не желающим платить за проживание, но безгранично пользующимся всеми коммунальными услугами.

В определенной степени некоторая доля правды в утверждениях каталонцев таки имеется. Ведь именно в Каталонии расположены основные мощности автомобилестроительной, пищевой, текстильной, фармацевтической и химической промышленности Испании. К примеру, все автомобили марки SEAT, принадлежащей немецкому концерну Volkswagen Group, производятся в каталонском городке Марторель. А через порты в Барселоне и Таррагоне осуществляется до половины всех испанских грузоперевозок. Наконец, нельзя забывать о туризме. По иронии судьбы, курорты Коста-Брава, Коста-Дорада, Коста-дель-Маресме, Коста-дель-Гарраф, как и сама Барселона, которые считаются наиболее популярными у европейцев местами отдыха в Испании, имеют непосредственное отношение к Каталонии.

Если же говорить о политических рисках, то выход Каталонии из состава Испании наверняка спровоцирует новый всплеск сепаратистских настроений и в Стране Басков, откуда также периодически приходят сообщения о желании некоторых политиков объявить о ее независимости от Испании. А есть еще Арагон, Андалусия, Галисия, Канары, Валенсия и Балеарские острова. Кстати, последние две автономии вполне могут поднять бунт и присоединиться к Каталонии. Хотя бы потому, что имеют общее историческое прошлое, отраженное, к примеру, на их официальных флагах. Дальше – больше. При определенных обстоятельствах за присоединение к Каталонии может проголосовать и… Княжество Андорра. Тому есть свои объяснения. Несмотря на то что название этой карликовой страны имеет баскские корни и обозначает «пустошь», почти половину его жителей составляют этнические каталонцы, именующие себя андорранцами.

Европа не одобряет

Очевидно, что такой вариант развития событий вокруг отделения Каталонии от Испании не устраивает не только официальный Мадрид, но и Европейский союз, который уже объявил о непризнании итогов референдума в этой испанской автономии. Связано это с тем, что в случае выхода из состава Испании Каталония в соответствии с законами единой Европы автоматически выпадает из состава Европейского союза. Это значит, что у ведущих европейских корпораций, имеющих на территории Каталонии свои производства, появятся серьезные сложности с перемещением товаров. Возникнут проблемы и у туристов из стран ЕС, которым придется получать визы для посещения популярных каталонских курортов. Все это вместе непременно скажется на курсе евро, который, наверняка, ослабеет по отношению к основным валютам мира, прежде всего к доллару США. К тому же далеко не факт, что пример Каталонии не окажется заразительным для фламандцев, желающих отделиться от Бельгии, французских гасконцев (они же баски. – «Къ»), мечтающих о единой Стране Басков, лапландцев, говорящих о создании государства Лапландия на севере Швеции и Финляндии, а также для сепаратистских движений в Греции, Германии, Румынии, Польше и ряде других стран Европы.

Риски для Казахстана

Как это ни странно, но отделение Каталонии от Королевства Испания затронет интересы и Республики Казахстан. Несмотря на то, что товарооборот между Казахстаном и Испанией в 2016 году составил чуть больше $1,4 млрд, в торговле с этой страной Республика Казахстан имеет положительное сальдо. При этом немалая часть казахстанского экспорта, где доминирующее положение занимают нефть и нефтепродукты, а также сталь, медь и рафинированный свинец, доставляется через порт в Барселоне, который является самым крупным в Испании, занимая 9-е место в Европе. Соответственно, если Каталония станет независимой, казахстанским экспортерам придется не только пересматривать маршруты доставки своих грузов, но и заключать договоры с другими морскими портами Испании, нагрузка на которые наверняка возрастет, а значит, и вырастут цены на портовые услуги.

Не исключено, что затронет кризис в Каталонии и интересы тех казахстанцев, которые в последние годы активно приобретали элитную недвижимость, прежде всего в Коста-Браво, Коста-Дорада и Барселоне, заключая договоры через Мадрид. Далеко не факт, что, получив независимость, власти Каталонии не захотят их пересмотреть отнюдь не в пользу инвесторов из Казахстана.

Так что если власти Испании, несмотря на массовые протесты каталонцев, решат силовым путем восстановить конституционный порядок на территории автономной области Каталония, мало кто в мировом сообществе встанет на защиту тех, кто настаивает на создании нового государства на карте Европы. Что бы там ни говорили, а мировое сообщество не очень-то любит глобальные перемены.