Какие меры предпринимает Минфин для развития электронной торговли?

Министр финансов Бахыт Султанов на заседании Правительства РК мрассказал, какие меры предпринимаются для развития электронной торговли. Речь идёт об экспорте товаров казахстанского производства.

В ходе своего выступления министр отметил, на сегодняшний день разработана и утверждена Дорожная карта, направленная на развитие электронной коммерции в стране. Министерство финансов совместно с Министерством национальной экономики чётко определили понятие электронной торговли товаров, а также условия для идентификации предпринимателей, занимающихся этим видом бизнеса. В частности, это электронная и безналичная формы платежей, наличие собственных служб доставки товаров покупателям, либо наличие договоров с лицами, осуществляющими услуги по перевозке грузов.

«Согласно проекту Налогового кодекса, для налогоплательщика, осуществляющего электронную торговлю, предусмотрено увеличение корпоративного подоходного налога (КПН) и индивидуального подоходного налога (ИПН) на 100%. В целях поддержки экспортооориентированных компаний внесён ряд поправок в проект, который предусматривает упрощение и оптимизацию процедур возврата НДС путём сокращения его сроков. Проектом предусмотрена отмена встречных проверок поставщиков-экспортёров при выписке и получении ими электронных счетов-фактур», - отметил Бахыт Султанов.

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По его словам, в рамках проекта «Третья модернизация Казахстана» реализуется инициатива «перезагрузки» возврата НДС, по которой министерство совместно с автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» проводит мероприятия по внедрению технологии блокчейн. Технология позволит мгновенно отслеживать цепочки финансовых транзакций для налогоплательщиков и производителей, гарантировать автоматический возврат НДС.

Министр также отметил, для развития электронной торговли казахстанскими товарами принимают меры по упрощению их таможенного декларирования. В настоящее время собираются предложения заинтересованных министерств и представителей бизнеса по упрощению таможенных формальностей при экспорте товаров, реализуемых через интернет-магазины.

«С учётом вступления в силу нового Таможенного кодекса и внедрения информационной системы «Астана-1» с 1 января 2018 года у предпринимателей появится возможность электронного декларирования товаров, перемещаемых в международных почтовых направлениях. Это исключит необходимость физически присутствовать при таможенном оформлении, ускорит процесс таможенной чистки и исключит дополнительные затраты, связанные с расходами таможенных представителей и брокеров», - сказал Бахыт Султанов.

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На площадке ЕЭК, по словам министра, планируется разработать отдельные нормы таможенного кодекса ЕАЭС, направленные на упрощение и совершенствование таможенного администрирования в отношении экспресс-перевозчиков.