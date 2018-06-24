Кандидаты в президенты Турции проголосовали на выборах

Граждане Турции голосуют на первых досрочных выборах, с момента попытки государственного переворота в июле 2016 года. До парламентских выборов допущены 11 политических партий. В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов. Уже определена тройка лидеров.

Фаворитом является действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, который исполнил свой гражданский долг в Стамбуле.

Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже проголосовал в городе Ялова. Политик, выступающий за сильную парламентскую систему, пообещал избирателям, что в случае победы Турция станет другой страной. "Настанет конец дискриминации и бессмысленным растратам", - заявил Индже на прошедшем накануне митинге в Стамбуле.

Мерал Акшенер - первая женщина в истории страны, баллотирующаяся на столь высокий пост опустила избирательный бюллетень на одном из участков в Стамбуле. Акшенер - кандидат от оппозиционной "Хорошей партии". Она выступает за возврат к парламентской форме правления и отмену чрезвычайного положения.

Безопасность голосования в Турции обеспечивают свыше 500 тысяч полицейских. За ходом выборов наблюдают более 400 представителей из восьми международных организаций, в том числе из ОБСЕ и ШОС.

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