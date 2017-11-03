Карима Масимова исключили из политбюро «Нур Отан»

Председатель КНБ РК Карим Масимов был исключен из состава политбюро партии в связи с переходом на другую работу.

«Это связано с его переходом на другую работу. У нас люди, которые работают в правоохранительных органах не могут принадлежать какой-либо партии. Это обусловлено действующим законодательством», - цитирует Zakon.kz секретаря партии Натальяю Годунову.

Она также отметила, что вопрос об исключении экс-министра Куандыка Бишимбаева не обсуждался.

«Сегодня этот вопрос не обсуждался. Вв республике существует презумпция невиновности. И я думаю, пока нет решения суда, я думаю, этот вопрос обсуждать неправомерно», - подчеркнула Наталья Годунова.

Как сообщила спикер, из партии исключали и за коррупцию.

«Я не могу назвать эти цифры, но такие факты есть. Их немного. Это говорит о том, что мы чистим партийные ряды и вопрос сегодня стоит не в количестве, а в качестве членов партии», - заключила Наталья Годунова.