Касым-Жомарт Токаев предложил приостановить беспрерывные реформы в сфере образования

Председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев сегодня на парламентских слушаниях в Сенате назвал главные недостатки системы образования РК.

Так, по словам сенатора, сегодня обучение в школах по-прежнему ориентировано на получение формальных результатов, реальные знания отходят на второй план.

«Не секрет, что в школах основной упор делается на успешную сдачу ЕНТ, особенно в выпускных классах», - отметил он.

Касым-Жомарт Токаев считает, что процесс обучения направлен на получение хороших показателей для школы, от которых зависит ее рейтинг.

«Недавние события с присуждением образовательных грантов, вызвавшие недовольство родителей, показали необходимость срочных изменений субстантивного характера», - заявил спикер Сената.

Он также прокомментировал постоянные обновления школьных учебников. Ситуация, которая сложилась перед новым учебным годом, указывает на острую необходимость совершенствования процедуры экспертизы.

«Это вызывает справедливые возмущения у родителей и общественности. Последний случай с учебником русского языка вызвал широкую дискуссию в обществе. Конечно, свое слово должна сказать экспертиза, мы не являемся специалистами в этой области. Но хотел бы отметить, что при всех инновациях идти вопреки здравому смыслу, по всей видимости, нет необходимости», - цитирует МИА «Казинформ» Касым-Жомарта Токаева.

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В заключение, он выразил мысль о том, что, наверное, необходимо приостановить беспрерывные реформы в сфере образования.