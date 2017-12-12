Касым-Жомарт Токаев примет участие в Саммите по статусу Иерусалима

Председатель сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе Чрезвычайного саммита Организации Исламского сотрудничества, на повестке дня которого будет вопрос о статусе Иерусалима, сообщает пресс-служба сената.

Саммит был созван в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке по инициативе президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана и пройдет в Стамбуле 13 декабря.

Как известно, 6 декабря США официально признали Иерусалим столицей Израиля. В Белом доме заявили, что такое решение является признанием как исторической, так и современной реальности.

Напомним, ранее МИД РК выразило обеспокоенность в связи с ростом напряженности вокруг ситуации со статусом города и призвал все вовлеченные стороны проявить сдержанность.

Глава МИД Кайрат Абдрахманов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОИС.





