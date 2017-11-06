Касым-Жомарт Токаев встретился со спецпредставителем Генсека ООН

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Генерального секретаря ООН, главу Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталью Герман, сообщила пресс-служба Сената.

Спикер Сената РК поздравил собеседницу с назначением на этот ответственный пост. Он отметил, что Центр был создан по инициативе президента РК, штаб-квартира РЦПДЦА была размещена в столице нейтрального Туркменистана, который многое сделал для успешной деятельности данной международной организации.

В ходе встречи собеседники выразили общее мнение в отношении растущей важности превентивной дипломатии как эффективного инструмента недопущения конфликтов и войн, которые чреваты многочисленными человеческими жертвами и материальными потерями.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает усилия Генерального секретаря ООН в этом направлении.

Кроме того, стороны обсудили перспективы совместной деятельности в решении актуальных для всей Центральной Азии вопросов, в частности в сфере водной проблематики и помощи Афганистану.

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Спикер Сената РК также подчеркнул, что Казахстан поддерживает повестку дня Регионального Центра ООН и усилия по реализации Программы действий РЦПДЦА на 2018-2020 годы.

Он отметил, что обеспечение региональной безопасности и стабильности, развитие экономического сотрудничества в Центральной Азии являются приоритетными в работе Казахстана в Совете Безопасности ООН.

Поиску путей урегулирования ситуации в Афганистане будут посвящены дебаты высокого уровня, проведение которых намечено в рамках предстоящего в январе 2018 года председательства Казахстана в СБ ООН.

Как сообщается, церемонию вступления Казахстана в председательство в Совете Безопасности ООН откроет Нурсултан Назарбаев.

Глава сената также отметил значение Астаны как авторитетного международного центра, где проводятся встречи и переговоры, влияющие на глобальную безопасность, о чем свидетельствует продуктивность межсирийских переговоров.

Наталья Герман выразила благодарность Казахстану за весомый вклад в поддержку деятельности РЦПДЦА в регионе и дала высокую оценку международным инициативам Астаны, направленным на укрепление регионального и глобального сотрудничества.

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