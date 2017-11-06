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Касым-Жомарт Токаев встретился со спецпредставителем Генсека ООН

06.11.2017 19:38   473   0

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Генерального секретаря ООН, главу Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Наталью Герман, сообщила пресс-служба Сената.

Спикер Сената РК поздравил собеседницу с назначением на этот ответственный пост. Он отметил, что Центр был создан по инициативе президента РК, штаб-квартира РЦПДЦА была размещена в столице нейтрального Туркменистана, который многое сделал для успешной деятельности данной международной организации.

В ходе встречи собеседники выразили общее мнение в отношении растущей важности превентивной дипломатии как эффективного инструмента недопущения конфликтов и войн, которые чреваты многочисленными человеческими жертвами и материальными потерями.

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Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает усилия Генерального секретаря ООН в этом направлении.

Кроме того, стороны обсудили перспективы совместной деятельности в решении актуальных для всей Центральной Азии вопросов, в частности в сфере водной проблематики и помощи Афганистану.

Вопросы перехода на латиницу обсудили в Агентстве по делам госслужбы

Спикер Сената РК также подчеркнул, что Казахстан поддерживает повестку дня Регионального Центра ООН и усилия по реализации Программы действий РЦПДЦА на 2018-2020 годы.

Он отметил, что обеспечение региональной безопасности и стабильности, развитие экономического сотрудничества в Центральной Азии являются приоритетными в работе Казахстана в Совете Безопасности ООН.

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Поиску путей урегулирования ситуации в Афганистане будут посвящены дебаты высокого уровня, проведение которых намечено в рамках предстоящего в январе 2018 года председательства Казахстана в СБ ООН.

Как сообщается, церемонию вступления Казахстана в председательство в Совете Безопасности ООН откроет Нурсултан Назарбаев.

Глава сената также отметил значение Астаны как авторитетного международного центра, где проводятся встречи и переговоры, влияющие на глобальную безопасность, о чем свидетельствует продуктивность межсирийских переговоров.

Наталья Герман выразила благодарность Казахстану за весомый вклад в поддержку деятельности РЦПДЦА в регионе и дала высокую оценку международным инициативам Астаны, направленным на укрепление регионального и глобального сотрудничества.

Н.Назарбаев встретился с министром по делам религий и гражданского общества

  • Источник:
  • пресс-служба Сената РК
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В международном рейтинге комфортности ведения бизнеса Doing Business 2018 Казахстан опустился с 35 на 36 место, несмотря на большое количество реформ, связанных с улучшением ведения бизнеса в РК. Как Вы считаете, о чем это говорит?
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Казахстан – это страна деклараций. У нас есть все на бумаге, где все прописано, но ничего не работает на деле. Эволюция во всем мире происходила постепенно, например, как утверждается в теории Дарвина. А все страны СНГ в какой-то момент «заморозились», потом открылись и начали скачкообразно развиваться. Да, может быть, мы применяем все технологичные механизмы, но мы все еще отстаем. Видимо, пока до них не доросли. Нам необходимо ухватить цифровую революцию за хвост, развиваться вместе с ней и вести за ней бизнес
Руслан Омаров
генеральный директор Первого кредитного бюро
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