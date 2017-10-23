Каталонская партия призвала к массовому гражданскому неповиновению

Каталонская партия "Кандидаты за народное единство" призвала к гражданскому неповиновению в знак протеста против мер, которые принимает правительство Испании для урегулирования кризиса в регионе. Об этом сообщило в понедельник агентство Europa Press.

По его информации, политическая сила утверждает, что действия Мадрида являются агрессией против всех жителей автономной области. В этой связи партия пообещала устроить акции "ненасильственной борьбы". В частности, "Кандидаты за народное единство" призвали каталонцев дать ответ правительству Испании "в виде массового гражданского неповиновения". Сторонники независимости также настаивают на скорейшем провозглашении республики.

В субботу председатель правительства королевства Мариано Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид хочет освободить от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов каталонского правительства. Кроме того, власти королевства хотят проведения выборов в автономии в течение полугода.

Сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры 27 октября. Ранее Пучдемон уже заявил, что запросит парламент автономии провести заседание, "посвященное попытке ликвидировать демократию" в Каталонии.

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1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.