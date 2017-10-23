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Каталонская партия призвала к массовому гражданскому неповиновению

23.10.2017 16:12   1919   0

Каталонская партия "Кандидаты за народное единство" призвала к гражданскому неповиновению в знак протеста против мер, которые принимает правительство Испании для урегулирования кризиса в регионе. Об этом сообщило в понедельник агентство Europa Press.

По его информации, политическая сила утверждает, что действия Мадрида являются агрессией против всех жителей автономной области. В этой связи партия пообещала устроить акции "ненасильственной борьбы". В частности, "Кандидаты за народное единство" призвали каталонцев дать ответ правительству Испании "в виде массового гражданского неповиновения". Сторонники независимости также настаивают на скорейшем провозглашении республики.

В субботу председатель правительства королевства Мариано Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид хочет освободить от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов каталонского правительства. Кроме того, власти королевства хотят проведения выборов в автономии в течение полугода.

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Сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры 27 октября. Ранее Пучдемон уже заявил, что запросит парламент автономии провести заседание, "посвященное попытке ликвидировать демократию" в Каталонии.

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1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

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  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    35

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    101

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
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Цитата дня
Там, где есть казахстанский бензин, он более дешевый, Я говорю о чем? О том, что в октябре более 40 процентов бензина АИ-92 в стране, который используется — российского происхождения. Он дороже, в России бензин стоит 220 тенге за литр. Если налоги убрать, там около 200 тенге за литр получается. Поэтому, естественно, он дороже, и поэтому цена в среднем, когда микст происходит между нашим бензином и российским, получается, несколько выше
Канат Бозумбаев
Министр энергетики Республики Казахстан
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