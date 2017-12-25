Казахстан будет наращивать сотрудничество со странами Азии

Казахстан будет укреплять отношения со странами Азии через активизацию торгово-экономического и инвестиционо-технологического сотрудничества. Об этом в ходе «правчаса» в мажилисе сказал министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Мой доклад акцентирован на широком азиатском направлении. Во-первых, Азия - это мощно развивающийся регион с более чем 4-х миллиардным населением и долей в 34% в глобальной экономике. Уже сегодня 7 государств обширного региона входят в 20-ку крупнейших экономик мира. И для Казахстана Азия - это емкий рынок, который к 2030 году превысит 42% от мирового ВВП», - отметил глава МИД.

При этом он пояснил, что естественное географическое положение Казахстана как центрального континентального хаба Евразии, позволяет республике использовать все геоэкономические возможности для создания новых источников роста.

«Мы намерены использовать наши преимущества в транспортной логистике для обслуживания транзита с Азии в Европу. Китай, Япония, Южная Корея, Монголия являются основными торгово-экономическими партнерами Казахстана. Объем общей торговли Казахстана со странами Азии за январь-сентябрь нынешнего года вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он составляет $13,3 млрд», - подчеркнул Кайрат Абдрахманов.

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Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Китай является сегодня страной с растущим геополитическим влиянием, мощным экономическим потенциалом, широкими финансовыми и технологическими возможностями. При этом КНР является одним из ключевых зарубежных инвесторов Казахстана, который инвестировал за 10 лет более $14 млрд.

«Наши страны поддерживают интенсивный диалог на высшем и высоком уровнях. С момента избрания на пост председателя КНР Син Цзин Пин посетил Казахстан три раза. Нурсултан Назарбаев за этот же период посетил Китай пять раз», - пояснил министр.

Кайрат Абдрахманов отметил также, что Казахстан нацелен на углубление взаимовыгодного стратегического партнерства с Японией, где локомотивом выступает торгово-экономическое сотрудничество.

«Астана и Токио являются близкими союзниками в области ядерного нераспространения. В ходе официального визита главы государства в Японию в ноябре 2016 года было принято совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. Подписано 13 двусторонних коммерческих документов на сумму около $1,2 млрд в области транспорта, нефтехимии, финансов и атомной энергетики», - сообщил он.

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Еще одним из ключевых партнеров Казахстана по развитию промышленности и диверсификации национальной экономики, по его словам, является Южная Корея. За 10 лет южнокорейские инвестиции в экономику Казахстана составили почти $4,6 млрд. В ходе визита главы государства в Корею в 2016 году подписана совместная Декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства. В рамках визита подписано 18 соглашений на сумму $640 млн.

Важное место во внешней политике нашей страны играет и Монголия в связи с наличием казахской диаспоры в стране. Приоритетным вопросом двусторонних отношений является открытие консульского пункта в Баян-улгийский Аймак, а также строительство автодороги соединяющей Монголию и Казахстан через территорию Китай и Россия.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН