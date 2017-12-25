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Казахстан будет наращивать сотрудничество со странами Азии

25.12.2017 20:10   551   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Казахстан будет укреплять отношения со странами Азии через активизацию торгово-экономического и инвестиционо-технологического сотрудничества. Об этом в ходе «правчаса» в мажилисе сказал министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

«Мой доклад акцентирован на широком азиатском направлении. Во-первых, Азия - это мощно развивающийся регион с более чем 4-х миллиардным населением и долей в 34% в глобальной экономике. Уже сегодня 7 государств обширного региона входят в 20-ку крупнейших экономик мира. И для Казахстана Азия - это емкий рынок, который к 2030 году превысит 42% от мирового ВВП», - отметил глава МИД.

При этом он пояснил, что естественное географическое положение Казахстана как центрального континентального хаба Евразии, позволяет республике использовать все геоэкономические возможности для создания новых источников роста.

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«Мы намерены использовать наши преимущества в транспортной логистике для обслуживания транзита с Азии в Европу. Китай, Япония, Южная Корея, Монголия являются основными торгово-экономическими партнерами Казахстана. Объем общей торговли Казахстана со странами Азии за январь-сентябрь нынешнего года вырос на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он составляет $13,3 млрд», - подчеркнул Кайрат Абдрахманов. 

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Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Китай является сегодня страной с растущим геополитическим влиянием, мощным экономическим потенциалом, широкими финансовыми и технологическими возможностями. При этом КНР является одним из ключевых зарубежных инвесторов Казахстана, который инвестировал за 10 лет более $14 млрд.

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«Наши страны поддерживают интенсивный диалог на высшем и высоком уровнях. С момента избрания на пост председателя КНР Син Цзин Пин посетил Казахстан три раза. Нурсултан Назарбаев за этот же период посетил Китай пять раз», - пояснил министр.

Кайрат Абдрахманов отметил также, что Казахстан нацелен на углубление взаимовыгодного стратегического партнерства с Японией, где локомотивом выступает торгово-экономическое сотрудничество.

«Астана и Токио являются близкими союзниками в области ядерного нераспространения. В ходе официального визита главы государства в Японию в ноябре 2016 года было принято совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве. Подписано 13 двусторонних коммерческих документов на сумму около $1,2 млрд в области транспорта, нефтехимии, финансов и атомной энергетики», - сообщил он.

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Еще одним из ключевых партнеров Казахстана по развитию промышленности и диверсификации национальной экономики, по его словам, является Южная Корея. За 10 лет южнокорейские инвестиции в экономику Казахстана составили почти $4,6 млрд. В ходе визита главы государства в Корею в 2016 году подписана совместная Декларация о дальнейшем углублении стратегического партнерства. В рамках визита подписано 18 соглашений на сумму $640 млн.

Важное место во внешней политике нашей страны играет и Монголия  в связи с наличием казахской диаспоры в стране. Приоритетным вопросом двусторонних отношений является открытие консульского пункта в Баян-улгийский Аймак, а также строительство автодороги соединяющей Монголию и Казахстан через территорию Китай и Россия.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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