Казахстан и Япония расширяют торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество

8 ноября премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с чрезвычайным и полномочным Послом Японии РК Итирой Кавабата, сообщает primeminister.kz.

Участники встречи обсудили вопросы текущего состояния и расширения перспективных направлений торгово-экономического, культурно-гуманитарного и военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Японией.

Стоит отметить, за 2016 год торговля между странами составила $1,1 млрд (экспорт - $558,6 млн, импорт - $552,9 млн). За 7 месяцев текущего года показатель достиг $769,1 млн (экспорт - $565 млн, импорт - $203,8 млн).

Япония является одним из главных инвесторов Казахстана. Так, совокупный приток японских инвестиций в РК за последние 10 лет превысил $6,3 млрд. По итогам 2016 год прямые инвестиции составили $470 млн.

Кроме того, в Казахстане действует более 70 предприятий с участием японского капитала, которые заняты в таких сферах, как нефть и газ, металлургия, финансы, горнорудная промышленность, оптовая продажа автомобилей, электросвязь, оптовая торговля оборудованием, лесозаготовки и логистика.

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