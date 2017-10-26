Казахстан и Азербайджан станут мостом для грузоперевозок между Европой и Азией

26 октября в Баку в ходе брифинга для представителей СМИ посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев проинформировал о состоянии двустороннего политического, торгово-экономического сотрудничества, передает Kursiv.kz.

Бейбит Исабаев рассказал и об ожидаемом участии главы Казахстана на официальной церемонии открытия железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая состоится 30 октября 2017 года.

«БТК можно назвать ключевым звеном межконтинентальной магистрали Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), проходящего из Китая через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу», - отметил посол, подчеркнув, что открытие БТК станет исторически важным событием.

Дипломат уверен, что проект придаст импульс транзитно-транспортному взаимодействию стран Азии и Европы, идущих вдоль Шелкового пути.

По информации Бейбита Исабаева первые два эшелона из 82 контейнеров уже выехали из Китая и Казахстана.

«Наш состав везет казахстанское зерно до порта Мерсин в Турции. Сейчас формируется и готовится к отправке состав с казахстанским углем в Румынию», - дополнил он.

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Дипломат подчеркнул, что Казахстан приложил усилия по модернизации и развитию транзитно-транспортного потенциала, логистики, в том числе Кавказского маршрута.

Он напомнил, что с 2016 года к ТМТМ присоединился контейнерный поезд «Викинг», куда входят Беларусь, Латвия, Литва, Турция, Болгария, Румыния, Молдова, Грузия, Финляндия и Азербайджан.

«Наши страны уделяют большое внимание развитию своего транзитно-транспортного потенциала, которые также являются локомотивом нашего двустороннего экономического сотрудничества» - цитирует дипломата МИА «Казинформ».

Он также проинформировал, что в период с января по сентябрь 2017 года объемы взаимных перевозок железнодорожным транспортом составили около 1,5 млн тонн грузов, что на 146% больше по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

«Прогнозируется, что до конца текущего года объемы вырастут до 2-2,5 млн тонн. По транзитным перевозкам через территорию РК и АР ожидается значительный рост. Это свидетельствуют о том, что запуск нового коридора является весьма актуальным и своевременным», - рассказал Бейбит Исабаев.

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«Сегодня уже можно с уверенностью констатировать, что Казахстан и Азербайджан становятся своеобразным «транзитным мостом» для грузоперевозок между Европой и Азией», - отметил посол.

По его словам, в реализации проекта БТК использовалась продукция казахстанского машиностроения.

«Для реконструкции основных азербайджанских железнодорожных магистралей использовалась продукция Актюбинского рельсобалочного завода. На участках нового коридора будут использоваться казахстанские тепловозы и электровозы, выпускаемые АО «Локомотив құрастыру зауыты» и «Электровоз құрастыру зауыты». Поставлены и работают 10 тепловозов, а до 2020 года будут поставлены 40 грузовых электровозов переменного тока. Первые два электровоза казахстанского производства поступят в АР в конце 2017 года, 24 единицы - в 2018 году и 14 единиц - в течение 2019 года», - сообщил дипломат.

Стоит отметить, по итогам 2016 года рост товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном составил 7,9%, а за 9 месяцев 2017 года наблюдается рост на уровне 12-15%.

«Координированное и эффективное транзитно-транспортное сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в среднесрочной и долгосрочной перспективе откроет новые возможности для экономического развития наших стран», - резюмироввал Бейбит Исабаев.

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