Валюта нал
USD 333.70 334.30
RUB 5.80 5.83
EUR 392.70 393.70
Валюта бирж
USD/KZT
334.4
+0.000%
EUR/KZT
389.04
+0.000%
RUB/KZT
5.75
+0.000%
EUR/USD
389.04
+0.000%
EUR/CHF
389.04
+0.000%
EUR/JPY
389.04
+0.000%
GBP/USD
437.9
+0.000%
USD/CHF
334.4
+0.000%
USD/JPY
334.4
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.4 389.04 5.75
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.45
+0.019%
Нефть WTI
53.81
+0.022%
Золото
1271.6
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1030
+0.011%
Жилье Астана
943
+0.017%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.45 53.81 1271.6
+0.019% +0.022% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстан и Азербайджан станут мостом для грузоперевозок между Европой и Азией

26.10.2017 18:00   584   0

26 октября в Баку в ходе брифинга для представителей СМИ посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев проинформировал о состоянии двустороннего политического, торгово-экономического сотрудничества, передает Kursiv.kz.

Бейбит Исабаев рассказал и об ожидаемом участии главы Казахстана на официальной церемонии открытия железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК), которая состоится 30 октября 2017 года.

«БТК можно назвать ключевым звеном межконтинентальной магистрали Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), проходящего из Китая через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее в Европу», - отметил посол, подчеркнув, что  открытие БТК станет исторически важным событием.

Дипломат уверен, что проект придаст импульс транзитно-транспортному взаимодействию стран Азии и Европы, идущих вдоль Шелкового пути.

Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на латинской графике...
Президент Казахстана подписал указ "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику". "В целях обеспечения пер...

По информации Бейбита Исабаева первые два эшелона из 82 контейнеров уже выехали из Китая и Казахстана.

«Наш состав везет казахстанское зерно до порта Мерсин в Турции. Сейчас формируется и готовится к отправке состав с казахстанским углем в Румынию», - дополнил он.

Нурсултан Назарбаев посетит Азербайджан 30 октября

Дипломат подчеркнул, что Казахстан приложил усилия по модернизации и развитию транзитно-транспортного потенциала, логистики, в том числе Кавказского маршрута.

Он напомнил, что с 2016 года к ТМТМ присоединился контейнерный поезд «Викинг», куда входят Беларусь, Латвия, Литва, Турция, Болгария, Румыния, Молдова, Грузия, Финляндия и Азербайджан.

Материалы по теме

Нурсултан Назарбаев посетит Азербайджан 30 октября

Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на латинской графике

Сенат Италии одобрил новый закон о выборах

На стыке Азии с Северной Европой открываются новые перспективы «Нұрлы Жол»

Н. Назарбаев: "Необходимо издать указ об утверждении проекта алфавита казахского языка на латинской графике"

«Наши страны уделяют большое внимание развитию своего транзитно-транспортного потенциала, которые также являются локомотивом нашего двустороннего экономического сотрудничества» - цитирует дипломата МИА «Казинформ».

Он также проинформировал, что в период с января по сентябрь 2017 года объемы взаимных перевозок железнодорожным транспортом составили около 1,5 млн тонн грузов, что на 146% больше по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

«Прогнозируется, что до конца текущего года объемы вырастут до 2-2,5 млн тонн. По транзитным перевозкам через территорию РК и АР ожидается значительный рост. Это свидетельствуют о том, что запуск нового коридора является весьма актуальным и своевременным», - рассказал Бейбит Исабаев.

Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на латинской графике

«Сегодня уже можно с уверенностью констатировать, что Казахстан и Азербайджан становятся своеобразным «транзитным мостом» для грузоперевозок между Европой и Азией», -  отметил посол.

По его словам, в реализации проекта БТК использовалась продукция казахстанского машиностроения.

«Для реконструкции основных азербайджанских железнодорожных магистралей использовалась продукция Актюбинского рельсобалочного завода. На участках нового коридора будут использоваться казахстанские тепловозы и электровозы, выпускаемые АО «Локомотив құрастыру зауыты» и «Электровоз құрастыру зауыты». Поставлены и работают 10 тепловозов, а до 2020 года будут поставлены 40 грузовых электровозов переменного тока. Первые два электровоза казахстанского производства поступят  в АР в конце 2017 года, 24 единицы - в 2018 году и 14 единиц - в течение 2019 года», - сообщил дипломат.

Стоит отметить, по итогам 2016 года рост товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном составил 7,9%, а за 9 месяцев 2017 года наблюдается рост на уровне 12-15%.

«Координированное и эффективное транзитно-транспортное сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в среднесрочной и долгосрочной перспективе откроет новые возможности для экономического развития наших стран», - резюмироввал Бейбит Исабаев.

Сенат Италии одобрил новый закон о выборах

Высказать свое мнение
Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    41

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    46

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    168

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    212

  • 5. Мне все равно
    29

Цифра дня
7,5
трлн тенге
объем пенсионных накоплений на конец сентября 2017 года
Цитата дня
Я думаю, было бы великолепно, если бы мы поладили с Россией. Я не считаю это чем-то неправильным. Это держава, ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения... Но было бы великолепно, если бы мы могли говорить и с Китаем, и с Россией. Потому что Китай помогает нам. А Россия, может быть, идет другим путем и вредит тому, что у нас получается. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4677830
Дональд Трамп
Президент США
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное