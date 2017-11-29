Казахстан и Беларусь подписали ряд двусторонних соглашений и меморандумов

В ходе официального визита Нурсултана Назарбаева в Минск, состоялись расширенные переговоры с участием глав и членов правительств Казахстана и Беларуси. Власти двух стран подписали ряд важных двусторонних документов, передает Zakon.kz.

В частности, были подписаны:

1. План сотрудничества между министерствами иностранных дел Казахстана и Беларуси на 2018-2019 годы. Документом подтверждается стремление сторон к продолжению наращивания тесного сотрудничества между министерствами иностранных дел.

2. Соглашение между правительствами Казахстана и Беларуси о сотрудничестве в области СМИ. Документ направлен на укрепление и развитие информационных пространств двух стран, а также расширение взаимодействия между ведомствами и организациями Республики Казахстан и Республики Беларусь.

3. Соглашение между правительством двух стран о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности. Документ предусматривает обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонных отраслей промышленности двух государств.

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4. Программа сотрудничества в сфере физической культуры и спорта между Министерством культуры и спорта РК и Министерством спорта и туризма РБ на 2018-2019 годы. Документ предполагает создание благоприятных условий для развития сотрудничества в сфере физической культуры и спорта.

5. Меморандум о взаимопонимании по культурному сотрудничеству между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры РБ.

6. Договор между Казахстаном и Беларусью о социально-экономическом сотрудничестве и Программа сотрудничества до 2026 года. Документ подписан был подписан глава двух государств. Договор направлен на подтверждение стремления двух стран к продолжению активной работы по углублению стратегического партнерства, учитывая взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении и развитии равноправных и взаимовыгодных торгово-экономических и производственных отношений.