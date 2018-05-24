Казахстан и Белоруссия проведут исследования в сфере атомной энергии

Министерства энергетики Казахстана и Белоруссии подписали меморандум о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Документ был подписан в Минске 23 мая в рамках визита казахстанской делегации в республику. С казахстанской стороны меморандум подписал вице-министр энергетики Бахытжан Джаксалиев, с белорусской - заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

По данным Минэнерго РК, меморандум предусматривает двустороннее взаимовыгодное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии по таким направлениям, как: обмен опытом в сфере разработки и принятия нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации, необходимых для реализации проекта строительства атомной электростанции, а также по иным направлениям в области использования атомной энергии; обмен опытом по реализации ядерной энергетической программы.

Также документ предполагает обмен опытом и сотрудничество в вопросах повышения уровня безопасности при эксплуатации объектов использования атомной энергии, физической защиты данных объектов, а также ядерных материалов и источников ионизирующего излучения, контроля и учета ядерных материалов, источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов, контроля и мониторинга за выбросом радиоактивных веществ, лицензирования, стандартизации и иных методов управления в области использования атомной энергии.

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Согласно меморандуму, планируется проведение научно-технических исследований в сфере использования атомной энергии в мирных целях; содействие в организации обучения, подготовки и повышения квалификации казахстанских специалистов в области атомной энергетики в Белоруссии.