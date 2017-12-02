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Казахстан и Грузия подписали меморандум о сотрудничестве двух морских портов

02.12.2017 19:12   963   0

Казахстан и Грузия подписали меморандум о сотрудничестве двух морских портов, сообщает «Хабар 24»

«Порт Курык будет сотрудничать с грузинским портом Анаклия. Меморандум об этом на днях был подписан в Тбилиси», - говорится в сообщении, опубликованном в субботу.

Как отмечается, документ подписали в рамках «Тбилисского форума шелкового пути».

«Сотрудничество будет в сфере развития морского порта Курык, все грузы проходят через Баку и Грузию, поэтому был выбран порт Анаклия, чтобы далее наши грузы были ориентированы на Европу. Фундамент порта Анаклия будет заложен 20 декабря. Это первый глубоководный порт Грузии, его глубина составит 16 м. Совместно с портом будет развиваться и одноименный город-спутник Анаклия, здесь построят аэропорт, железную дорогу, гостиницы и жилые комплексы, но самое главное - индустриальные зоны, что сделает это место промышленным центром не только Грузии, но и всего региона», - отметил заместитель генерального директора порта Курык Таган Оспанов.

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По словам генерального директора консорциума развития Анаклия Левана Ахвледиани, первые корабли будут приняты в 2020 году. Стороны планируют несколько фаз развития, первая фаза подразумевает, что порт сможет принимать порядка 8 млн тонн грузов. Всего будет 9 фаз. Общая стоимость проекта $2,5 млрд. Это будет мультифункциональный порт, который сможет пропускать все типы грузов. После завершения всех фаз развития, порт сможет принимать порядка 100 млн тонн всех видов грузов. Использование услуг порта Анаклия сэкономит много времени и, соответственно, денег. Привлекательной Грузию делают соглашения о свободной торговле, которые существуют у страны с Европой, Китаем и странами СНГ, а поэтому идея размещения здесь производств является для многих иностранных инвесторов очень заманчивой.  При этом указывается, что в престижных международных рейтингах Грузия отличается своими лидирующими позициями по простоте ведения бизнеса.

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«Учитывая территориальное положение порта Анаклия и всех тех возможностей, которые он будет иметь, его использование поможет сэкономить время перевозок из Азии в Европу почти вдвое, а, соответственно, и сэкономить деньги. Путь из Азии в Европу - не новшество, новшество - скорость и возможности, которые может предложить Грузия казахстанским компаниям. Порт Анаклия начнет функционировать только в 2020 году, но у консорциума подписано не одно соглашение о сотрудничестве с Китаем, Казахстаном, Азербайджаном и многими другими странами, что говорит о востребованности проекта еще до начала его осуществления», - считает экономический эксперт Гиорги Гаганидзе.

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Тема криптовалют сегодня становится все более популярной в мире и в Казахстане, в частности. Этот рынок пока никак не регулируется. А что Вы думаете о криптовалютах?
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Цитата дня
Казахстан может открыть для себя новую главу в истории. Я понимаю, что регион находится в трудности. Многие страны в мире испытывают трудности, это естественно. Что самое важное? У каждого из вас есть способность сделать Казахстан лучшим местом жизни в мире.
Ник Вуйчич
Австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец
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