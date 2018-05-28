Казахстан и Китай договорились выработать общие подходы по визовой политике двух стран

На прошлой неделе в Пекине состоялись очередные казахстанско-китайские консультации по консульским вопросам. Казахстанскую делегацию возглавил директор Департамента консульской службы МИД Казахстана Ардак Мадиев, китайскую – директор Консульского департамента Министерства иностранных дел КНР Го Шаочунь, сообщает пресс-служба МИД РК.

Стороны провели обстоятельные переговоры по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества в консульской сфере, защиты прав и интересов граждан двух стран, а также взаимных поездок жителей Казахстана и Китая.

Казахстанской стороной был поднят вопрос о положении этнических казахов, переселившихся из Китая в Казахстан и принявших гражданство Республики Казахстан. Выражена настоятельная просьба об объективном и справедливом рассмотрении дел и освобождении задержанных в Китае за двойное гражданство этнических казахов. Достигнута договоренность о выработке общих подходов по решению проблем этнических казахов из Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

В ходе консультаций также обсуждены вопросы либерализации визового режима между странами. Стороны обменялись информацией о действующем порядке въезда/выезда и пребывания транзитом в международных аэропортах Казахстана и Китая казахстанских и китайских граждан.

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Принимая во внимание технический характер возникающих вопросов в сфере визовой политики, стороны выразили готовность создания в дальнейшем благоприятных условий для взаимных поездок граждан двух стран, а также договорились продолжать регулярно проводить консультации.