Казахстан и Кыргызстан отложили подписание "дорожной карты"

Глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев и премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на встрече в Ереване обсудили стоящие на повестке дня вопросы двустороннего кыргызско-казахстанского сотрудничества, но отложили подписание "дорожной карты" по урегулированию ряда вопросов взаимодействия.

По данным агенства Интерфакс, главы правительств на встрече "коснулись всех вопросов двустороннего сотрудничества и поручили специалистам обеих сторон доработать "дорожную карту", регулирующую вопросы транспортного, ветеринарного, фито-санитарного контроля на границе и предоставить ее на подписание".

Собеседник агенства добавил, что в ходе прошедших переговоров стороны не поднимали вопрос, связанный с денонсацией кыргызской стороной соглашения с Казахстаном, которое предусматривает предоставление республике $100 млн в рамках адаптации экономики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

С 10 октября на границе Кыргызстана и Казахстана наблюдается скопление людей и грузов. В тот день Государственная пограничная служба Кыргызстана перешла на усиленный вариант несения службы в связи с намеченными на 15 октября выборами президента. Казахстанская сторона со своей стороны усилила проверки на границе, объяснив это плановой пограничной операцией.

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На минувшей неделе премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков находился в Астане с рабочим визитом, по итогам которого была достигнута договоренность об обеспечении приоритетного порядка пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автотранспортных средств, легкового автотранспорта и порожних грузовых автотранспортных средств.