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Казахстан и Кыргызстан отложили подписание "дорожной карты"

25.10.2017 10:51   2063   0

Глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев и премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков на встрече в Ереване обсудили стоящие на повестке дня вопросы двустороннего кыргызско-казахстанского сотрудничества, но отложили подписание "дорожной карты" по урегулированию ряда вопросов взаимодействия.

По данным агенства Интерфакс, главы правительств на встрече "коснулись всех вопросов двустороннего сотрудничества и поручили специалистам обеих сторон доработать "дорожную карту", регулирующую вопросы транспортного, ветеринарного, фито-санитарного контроля на границе и предоставить ее на подписание".

Собеседник агенства добавил, что в ходе прошедших переговоров стороны не поднимали вопрос, связанный с денонсацией кыргызской стороной соглашения с Казахстаном, которое предусматривает предоставление республике $100 млн в рамках адаптации экономики к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

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С 10 октября на границе Кыргызстана и Казахстана наблюдается скопление людей и грузов. В тот день Государственная пограничная служба Кыргызстана перешла на усиленный вариант несения службы в связи с намеченными на 15 октября выборами президента. Казахстанская сторона со своей стороны усилила проверки на границе, объяснив это плановой пограничной операцией.

Си Цзиньпин переизбран генеральным секретарем ЦК КПК

На минувшей неделе премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков находился в Астане с рабочим визитом, по итогам которого была достигнута договоренность об обеспечении приоритетного порядка пересечения кыргызско-казахстанской государственной границы для физических лиц с личным багажом, регулярных пассажирских рейсовых автотранспортных средств, легкового автотранспорта и порожних грузовых автотранспортных средств.

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Вопрос дня
18 октября Нацбанк направил 410 млрд тенге 4 банкам РК в рамках оздоровления банковской системы. Средства были выделены в долг, то есть на условиях платности и возвратности. Как вы к этому относитесь?
  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики

  • 5. Мне все равно

  • 1. Позитивно, это оздоровит наши банки, способствует росту кредитования
    33

  • 2. Позитивно, это повысит надежность банков, открывать депозиты и счета станет спокойнее
    35

  • 3. Негативно, почему государство должно помогать частному бизнесу?
    101

  • 4. Негативно, эти деньги лучше бы направили на поддержку других отраслей экономики
    146

  • 5. Мне все равно
    19

Цифра дня
7,5
трлн тенге
объем пенсионных накоплений на конец сентября 2017 года
Цитата дня
Там, где есть казахстанский бензин, он более дешевый, Я говорю о чем? О том, что в октябре более 40 процентов бензина АИ-92 в стране, который используется — российского происхождения. Он дороже, в России бензин стоит 220 тенге за литр. Если налоги убрать, там около 200 тенге за литр получается. Поэтому, естественно, он дороже, и поэтому цена в среднем, когда микст происходит между нашим бензином и российским, получается, несколько выше
Канат Бозумбаев
Министр энергетики Республики Казахстан
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