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Казахстан и Кыргызстан подписали Дорожную карту по вопросам экономического сотрудничества

02.12.2017 18:43   1346   0

Сегодня в рамках визита правительственной делегации Кыргызской Республики в Астану первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин и вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов подписали Дорожную карту по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, передает Kazakhstan Today

Как сообщает пресс-служба главы правительства, по поручению главы государства Нурсултана Назарбаева по итогам встречи с президентом Кыргызстана в Минске, правительство РК провело переговоры с правительственной делегацией КР, по итогам которого подписана Дорожная карта по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, в том числе по ситуации на границе.

Дорожная карта содержит 50 мероприятий по комплексному решению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования. Документ включает 16 мер оперативного характера, 5 краткосрочных и 29 системных мер.

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«Эти меры направлены на дальнейшую адаптацию кыргызской экономики к нормам и требованиям ЕАЭС с целью обеспечения доступа кыргызских товаров на рынки ЕАЭС», - сказал Аскар Мамин.

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После подписания Дорожной карты Казахстан и Кыргызстан перейдут на новые подходы по совместному обеспечению мер таможенного, налогового, ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля на внешних границах ЕАЭС и обеспечению экспортно-импортных и транзитных поставок через казахстанско-кыргызскую границу с участием представителей Евразийской экономической комиссии.

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Кыргызская сторона взяла на себя обязательства по осуществлению надлежащего контроля в вышеуказанных сферах в полном соответствии с требованиями ЕАЭС.

«Полноценное и своевременное выполнение мероприятий Дорожной карты позволит сформировать общий рынок на принципах транспарентности, легитимности и взаимной выгоды, а также придаст стимул для усиления взаимовыгодных торгово-экономических связей в традиционном русле добрососедства и дружбы», - отметил Мамин.

По его словам, «будет проводиться совместная работа по соблюдению требованию требований технических регламентов ЕАЭС, включая проведение сертификации кыргызских товаров в казахстанских органах по подтверждению соответствия».

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По итогам подписания Дорожной карты, стороны договорились, что с 00.00 3 декабря 2017 года Пограничная служба РК на всех пунктах пропуска казахстанско-кыргызской границы перейдет с усиленного пограничного контроля к повседневному варианту охраны границы.

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Тема криптовалют сегодня становится все более популярной в мире и в Казахстане, в частности. Этот рынок пока никак не регулируется. А что Вы думаете о криптовалютах?
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Казахстан может открыть для себя новую главу в истории. Я понимаю, что регион находится в трудности. Многие страны в мире испытывают трудности, это естественно. Что самое важное? У каждого из вас есть способность сделать Казахстан лучшим местом жизни в мире.
Ник Вуйчич
Австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец
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