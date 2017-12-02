Казахстан и Кыргызстан подписали Дорожную карту по вопросам экономического сотрудничества

Сегодня в рамках визита правительственной делегации Кыргызской Республики в Астану первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин и вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов подписали Дорожную карту по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, передает Kazakhstan Today

Как сообщает пресс-служба главы правительства, по поручению главы государства Нурсултана Назарбаева по итогам встречи с президентом Кыргызстана в Минске, правительство РК провело переговоры с правительственной делегацией КР, по итогам которого подписана Дорожная карта по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, в том числе по ситуации на границе.

Дорожная карта содержит 50 мероприятий по комплексному решению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействия в сфере пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования. Документ включает 16 мер оперативного характера, 5 краткосрочных и 29 системных мер.

«Эти меры направлены на дальнейшую адаптацию кыргызской экономики к нормам и требованиям ЕАЭС с целью обеспечения доступа кыргызских товаров на рынки ЕАЭС», - сказал Аскар Мамин.

Казахстан и Грузия подписали меморандум о сотрудничестве двух морских портов

После подписания Дорожной карты Казахстан и Кыргызстан перейдут на новые подходы по совместному обеспечению мер таможенного, налогового, ветеринарного, фитосанитарного и санитарно-эпидемиологического контроля на внешних границах ЕАЭС и обеспечению экспортно-импортных и транзитных поставок через казахстанско-кыргызскую границу с участием представителей Евразийской экономической комиссии.

Кыргызская сторона взяла на себя обязательства по осуществлению надлежащего контроля в вышеуказанных сферах в полном соответствии с требованиями ЕАЭС.

«Полноценное и своевременное выполнение мероприятий Дорожной карты позволит сформировать общий рынок на принципах транспарентности, легитимности и взаимной выгоды, а также придаст стимул для усиления взаимовыгодных торгово-экономических связей в традиционном русле добрососедства и дружбы», - отметил Мамин.

По его словам, «будет проводиться совместная работа по соблюдению требованию требований технических регламентов ЕАЭС, включая проведение сертификации кыргызских товаров в казахстанских органах по подтверждению соответствия».

Трамп опроверг отставку Тиллерсона

По итогам подписания Дорожной карты, стороны договорились, что с 00.00 3 декабря 2017 года Пограничная служба РК на всех пунктах пропуска казахстанско-кыргызской границы перейдет с усиленного пограничного контроля к повседневному варианту охраны границы.