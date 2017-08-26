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Казахстан и Мексика провели первые межмидовские консультации

26.08.2017 10:43   1063   0

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов принял заместителя министра иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов Карлоса де Икасу, прибывшего в Астану для участия в первых казахстанско-мексиканских политических консультациях.

Г-н Абдрахманов подчеркнул важное значение, придаваемое Главой государства Нурсултаном Назарбаевым всестороннему развитию отношений со странами Латинской Америки и Мексикой, в частности. «Мексика является вторым крупнейшим торговым партнером Казахстана в Латинской Америке. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении торгового и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, телекоммуникаций и информационных технологий», - отметил министр. Во время встречи К.Абдрахманов передал приглашение министру иностранных дел Мексики Луису Видегарайю посетить с визитом Казахстан.

Н. Назарбаев провел совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации...
В совещании приняли участие Премьер-Министр Б.Сагинтаев, Председатель Мажилиса Н.Нигматулин, Руководитель Администрации Президента А.Джаксыбеков, член...

Собеседники подчеркнули схожесть позиций двух государств по основным вопросам международной повестки дня, а также плодотворное взаимодействие в многостороннем формате. К. де Икаса особо отметил вклад Астаны в глобальную и региональную безопасность. Мексиканский дипломат приветствовал усилия Казахстана по урегулированию кризиса в Сирии в рамках Астанинского процесса. Казахстанско-мексиканские межмидовские политические консультации прошли на уровне заместителей министров иностранных дел. Казахстанскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев.

Н. Назарбаев провел совещание по вопросам деятельности Национальной комиссии по модернизации


 

 

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Цифра дня
около 91
млрд долларов США
общая сумма международных резервов Казахстана, включая активы Национального фонда
Цитата дня
Фундаментальных изменений, оправдывающих колебания курса тенге, не было, и, соответственно, данная динамика имела краткосрочный характер. В настоящее время ситуация на валютном рынке стабилизирована
Данияр Акишев
глава Национального Банка Казахстана
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