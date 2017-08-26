Казахстан и Мексика провели первые межмидовские консультации

Министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов принял заместителя министра иностранных дел Мексиканских Соединенных Штатов Карлоса де Икасу, прибывшего в Астану для участия в первых казахстанско-мексиканских политических консультациях.

Г-н Абдрахманов подчеркнул важное значение, придаваемое Главой государства Нурсултаном Назарбаевым всестороннему развитию отношений со странами Латинской Америки и Мексикой, в частности. «Мексика является вторым крупнейшим торговым партнером Казахстана в Латинской Америке. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении торгового и инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере энергетики, телекоммуникаций и информационных технологий», - отметил министр. Во время встречи К.Абдрахманов передал приглашение министру иностранных дел Мексики Луису Видегарайю посетить с визитом Казахстан.

Собеседники подчеркнули схожесть позиций двух государств по основным вопросам международной повестки дня, а также плодотворное взаимодействие в многостороннем формате. К. де Икаса особо отметил вклад Астаны в глобальную и региональную безопасность. Мексиканский дипломат приветствовал усилия Казахстана по урегулированию кризиса в Сирии в рамках Астанинского процесса. Казахстанско-мексиканские межмидовские политические консультации прошли на уровне заместителей министров иностранных дел. Казахстанскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев.

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