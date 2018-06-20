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Казахстан и Польша приняли «дорожную карту» взаимодействия на ближайшую перспективу

20.06.2018 19:41   805   0

Казахстан и Польша намерены расширять сотрудничество, в том числе в таких сферах как транспорт и логистика, инфраструктура, сельское хозяйство, образование и наука, туризм и другие. Об этом было заявлено в сегодня в Астане по итогам 8-го заседания межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба МИД РК.

Заседание состоялось под сопредседательством замминистра иностранных дел Казахстана Романа Василенко и замминистра предпринимательства и технологий Польши Тадеуша Кощчинского.

В ходе заседания стороны с удовлетворением отметили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках 7-го заседания комиссии, прошедшего в апреле 2016 года в Варшаве.

Конкретным результатом тех договоренностей стал запуск 29 мая 2017 года прямого регулярного авиарейса между Варшавой и Астаной, который осуществляется польской авиакомпанией LOT Polish Airlines.

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Кроме того, стороны подчеркнули динамичный рост взаимного товарооборота, составившего по итогам 2017 года около 1 млрд долларов.

В то же время, прямые инвестиции Польши в Казахстан превысили $200 млн. В настоящее время в Казахстане зарегистрировано более 200 компаний с польским капиталом.

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«Положительно отмечено размещение в Астане зарубежного представительства польского агентства по инвестициям и торговле, официальное открытие которого состоялось 19 июня 2018 года в рамках казахстанско-польского бизнес-форума», - отмечается в распространенном письме.

Казахстанская и польская стороны уделили особое внимание сотрудничеству в области транспорта и логистики, в том числе, железнодорожным контейнерным перевозкам, сертификации железнодорожной продукции, воздушному сообщению, польскому опыту управления беспилотными летательными аппаратами, дорожным перевозкам и др.

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«Конкретным результатом договоренностей стало подписание в рамках межправкомиссии «дорожной карты» о двустороннем сотрудничестве в транспортной сфере», - говорится в сообщении.

Одновременно стороны выразили обоюдную заинтересованность в наращивании взаимодействия в области образования. По данным пресс-службы, в настоящее время в Польше обучается около 800 казахстанских студентов, и казахстанской стороной была выражена просьба о выделении 50 польских грантов для казахстанских студентов.

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С учетом наличия в Казахстане 34-тысячной польской диаспоры, стороны договорились развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество в информационной сфере, а также осуществлять оперативный обмен информацией о странах посредством телеканала «KazakhTV».

«По итогам заседания был подписан протокол, который определен «как «дорожная карта» взаимодействия Астаны и Варшавы на ближайшую перспективу», - отмечается в письме.

Фото: Polskajednosc.com

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