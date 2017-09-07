«Казахстан и Россия более чем на 90% выполняют свои обязательства по ОПЕК+»

Казахстан выполняет свои обязательства по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на форуме Kazenergy.

«Республика Казахстан в августе перевыполнила свои обязательства. Казахстан должен добывать 1,68 млн бареллей. У нас было 1,643 млн баррелей. И первые семь дней сентября аналогичная ситуация», – цитирует Каната Бозумбаева Informburo.kz.

Министр подчеркнул, что страны, не входящие в ОПЕК, даже более ответственно выполняют свои обязательства в сравнении с участниками картеля.

«Страны неОПЕК, в которые входят Россия и Казахстан, более чем на 90% выполняют свои обязательства соглашения ОПЕК. Страны ОПЕК выполняют меньше свои обязательства. В первую очередь это касается Ливии и Нигерии», - заявил Канат Бозумбаев.

Однако, в Центробанке России считают, что Казахстан вместе с США и Азербайджаном нарушают соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+.

Напомним, договорённость стран-экспортёров нефти о сокращении добычи формально действует до конца марта 2018 года. Страны ОПЕК должны сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. А страны вне ОПЕК обязались снизить добычу на 558 000 баррелей. Власти Казахстана обязались сократить добычу нефти на 20 000 баррелей в сутки.

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Стоит отметить, в июле 2017 года Канат Бозумбаев заявил о плавном выходе Казахстана из сделки с ОПЕК и постепенному наращиванию объёма добычи нефти.

Ранее министр энергетики сообщал, что Казахстан договорился о возможности изменить свои обязательства по сокращению добычи нефти.