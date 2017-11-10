Казахстан и Россия подписали Протокол о внесении изменения в договор аренды Байконура

В рамках ХIV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоялся в Челябинске, были подписаны документы по дополнению в правовую базу соглашений по комплексу «Байконур», передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу Роскомоса.

Как отмечается в сообщении, первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Александр Иванов и первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов подписали Протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством России и Правительством Казахстана от 10 декабря 1994 года.

«Протокол уточняет координаты территорий, арендуемых Россией у Казахстана в рамках Договора аренды комплекса «Байконур», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и министр здравоохранения РК Елжан Биртанов подписали Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительствами двух стран «О порядке медицинского обслуживания персонала космодрома Байконур, жителей города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года».

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Стоит отметить, подписанные документы дополняют уже имеющуюся двустороннюю нормативную правовую базу по комплексу «Байконур», которая является важным элементом развития сотрудничества двух стран, отмечается в сообщении.