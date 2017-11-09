Казахстан и Россия подпишут 10 межправительственных соглашений в ходе форума в Челябинске

10 соглашений будут подписаны в ходе форума в Челябинске правительства Казахстана и России. Об этом сообщил президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Челябинске.

«Позвольте поприветствовать Вас здесь в Челябинске, недалеко от нашей общей границы. Знаю, что Вы только были в поездке по стране. Повод у нас хороший - по сотрудничеству регионов. Я помню, это Ваша инициатива, и она оказалась очень удачной, успешной и полезной. Мы очень рады приветствовать вас в одном из индустриальных центров России. Добро пожаловать», - цитирует МИА «Казинформ» российского лидера.

Глава Казахстана, в свою очередь, поблагодарил своего коллегу, отметив, что межрегиональное сотрудничество Казахстана и России - это основа экономического сотрудничества двух стран.

«Челябинск очень связан с моей металлургической молодостью. Я в свое время бывал здесь почти на всех крупных предприятиях. Мы учились здесь, приобретали специальность. Я с удовольствием приехал. В 2002 году именно здесь мы договорились, что каждый год будем проводить межрегиональный форум. Я очень рад еще раз встретиться в этом году с Вами. Вы собрались в большую дорогу - во Вьетнам, на саммит АТЭС. Я вам желаю доброй дороги и успехов в этом большом деле! Наше межрегиональное сотрудничество - это основа нашего экономического сотрудничества, которое, несмотря на трудности, растёт. За последние 9 месяцев товарный обмен между нашими странами возрос на 31%. И я знаю, что наши министерства сегодня поработали над 30 межрегиональными соглашениями, 10 межправительственных соглашений подпишем. То есть каждая встреча - это решение крупнейших задач. Сегодняшняя встреча тоже будет иметь большое значение для дальнейшего сотрудничества между нашими странами. Благодарю, за то, что было принято решение, за приглашение и доброго проведения сегодняшнего заседания», - сказал Назарбаев Назарбаев.

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Лидеры двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также перспективы их дальнейшего развития.