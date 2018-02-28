Казахстан и Россия проработают варианты марштрутов для газификации Астаны

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили возможные варианты маршрутов по проекту газификации Астаны, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Как отмечается в распространенном сообщении, на встрече было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая в сжатые сроки проработает возможные варианты транзитного магистрального газопровода из России в Казахстан для газификации Астаны и Центрального Казахстана.

«Успешная реализация проекта прокладки транзитного магистрального газопровода будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере», - отмечается в пресс-срелизе.

Также стороны обсуждали текущие вопросы по реализации проектов в сфере недропользования на Каспийском море и приграничных месторождений.