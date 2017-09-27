Казахстан и Россия проведут заседание по Байконуру до конца года

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, сообщается на сайте правительства Казахстана.



Представители двух стран обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества в космической отрасли. В частности, была рассмотрена повестка предстоящего заседания казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".

Шестое заседание казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу будет проведено до конца текущего года, заключается в сообщении.

Стоит отметить, страны совместно используют космодром Байконур с 1999 года, в январе 2004 года российская аренда космодрома была продлена до 2050 года. Ежегодный арендный платеж составляет $115 млн.