Казахстан и США заключат 20 контрактов более чем на $7,5 млрд

США и Казахстан подпишут контракты на сумму более $7,5 млрд, сообщил журналистам по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Будет заключено более 20 контрактов стоимостью более $7,5 млрд, что само по себе говорит об интересе между нашими бизнесами», - цитирует Sputnik Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Президент Казахстана уточнил, что контракты касаются «новых инициатив по приобретению самолетов Boeing, строительстве 900 электровозов в Казахстане и присутствия в аграрном секторе».

В ходе встречи американский лидер также рассказал о стратегическом партнерстве Казахстана и США.

«В течение больше, чем четверть века США рассматривали Казахстан, как независимую суверенную страну, как ценного друга и стратегического партнера в Центральной Азии. Для нас была очень большая честь быть первой страной, которая признала независимость Казахстана, это было в день рождества 1991 года. С тех пор США и Казахстан работали для того, чтобы содействовать миру и безопасности в регионе и за его пределами», - сказал Дональд Трамп.

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В частности, глава США отметил совместную работу против ядерного оружия.

«Вместе мы занялись тем, что демонтировали ядерное вооружение и его инфраструктуру в Казахстане. Также мы обеспечили более безопасное и более здоровое будущее для детей Казахстана и для всего мира. Мы преследовали возможности, стремились к целям, чтобы увеличить инвестиции в Казахстане, в частности, в энергетический сектор», - отметил Дональд Трамп.

Он также рассказал и о террористической безопасности.

«Сотрудничество с Казахстаном сегодня продвигает мою политику в Южной Азии, причем больше, чем можно было ожидать. Кроме того, обеспечивается поддержка для наших сил в Афганистане и том, чтобы лишать террористов безопасного убежища. Это сотрудничество стало более успешным в этом месяце, когда Казахстан стал председателем Совбеза ООН», - добавил американский лидер.

Нурсултан Назарбаев, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за приглашение и отметил важность поддержки Вашингтоном территориальной целостности Казахстана.

«Большое спасибо за приглашение, господин президент. Пользуясь случаем, я хочу Вас поздравить с годовщиной Вашего президентства и огромными успехами в экономике. Я первый президент нашего региона и то, что я здесь нахожусь - большая честь. И я их представляю сегодня. Для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории. И все 26 лет Казахстан является другом Америки. Сегодняшний визит является этому доказательством. Надеюсь, мы поговорим обо всем, что интересует вас и нас в регионе. Двусторонние экономические отношения поднимутся еще на новый высокий уровень. Я благодарен вам и желаю дальнейших успехов», - сказал казахстанский лидер.

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«Я очень рад, что Вы находитесь здесь. Вас все глубоко уважают. У нас действительно замечательные взаимоотношения. Между нашими странами идут закупки различных товаров, в частности Боинг и так далее. И, вообще, Казахстан сейчас находится в хорошей ситуации. У Вас все меняется к лучшему, хотя многие соседи находятся в довольно серьезной. Для нас большая честь Вас здесь принимать. Мы с Вами уже встречались в Саудовской Аравии. То, что Вы сделали действительно замечательно. Спасибо большое», - цитирует Zakon.kz Дональда Трампа.

Фото: Reuters