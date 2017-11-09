Казахстан и Швейцария договариваются ввести безвизовый режим для группы граждан

Казахстан и Швейцария ведут переговоры о введении безвизового режима для владельцев служебных паспортов, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

Как отмечается в пресс-релизе по итогам казахстанско-швейцарских консульских консультаций, прошедших в Берне, в результате предварительного рассмотрения проекта межправительственного Соглашения о безвизовых поездках граждан - владельцев служебных паспортов стороны договорились в ближайшее время направить конкретные предложения по содержанию и форме реализации проекта.

Делегация из Казахстана была представлена председателем Комитета миграционной службы МВД РК Муратом Кабденовым и директором Департамента консульской службы МИД РК Ардаком Мадиевым.

Швейцарию представляли сотрудники Федерального департамента юстиции и полиции и Федерального департамента иностранных дел.

Представители двух стран обсудили также вопросы противодействия нелегальной миграции, реализации двустороннего межправительственного Соглашения о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения.

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Отметив отсутствие проблем в сфере защиты прав и интересов граждан двух стран, участники встречи выразили намерение сохранить достигнутый уровень диалога между уполномоченными ведомствами Казахстана и Швейцарии.

Кроме того, швейцарская сторона была подробно проинформирована о миграционных процессах в Казахстане, принятых за последнее время законодательных актах по либерализации визовой политики, достигнутых договоренностях с государствами-членами ЕС об упрощении визового режима для казахстанских граждан.