Казахстан может сыграть большую роль в развитии исламского финансирования

Президент Казахстана, выступая на церемонии вручения глобальной премии по исламским финансам (GIFA) в Астане, рассказал о развитии исламского финансирования в стране.

«Казахстан является лидером по внедрению исламского финансирования в регионе СНГ и Центральной Азии с 2009 года. Согласно последнему отчету Рейтерса, Казахстан занял пятое место по благоприятным условиям для исламских инвестиций. Этот рейтинг проводится среди членов Организации исламского сотрудничества», - цитирует слова президента МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что сегодня в сфере банковского страхования, лизинга в стране работает ряд исламских финансовых институтов.

«В Казахстане был создан первый исламский банк Al Hilal. В 2012 году Банк развития Казахстана впервые выпустил исламские облигации СУКУК. В настоящее время успешно реализованы облигации в сумме 240 млн малазийских ринггитов. В 2018 году планируется выпустить до 3 млн долларов государственных исламских независимых ценных бумаг СУКУК», - отметил глава государства.

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Он также напомнил, что Казахстан тесно работает с Исламским банком развития, который является главным и стратегическим партнером страны в развитии исламского финансирования и банкинга.

«Сегодня из числа банковских займов в Казахстане реализованы 23 проекта на сумму 500 млн долларов, планируется реализовать 12 новых проектов на сумму 900 млн долларов», - сообщил президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что исламское финансирование превратилось в быстрорастущую индустрию в мире. Его годовой оборот превысил 2 трлн долларов и за последние 10 лет вырос в 3 раза.

«Планируется, что к 2020 году этот показатель достигнет 3 трлн долларов. Сегодня услуги исламских финансовых институтов не ограничиваются исламским государствами. Они работают в Великобритании, Японии, США, Франции, Австралии, Индии. 100 лучших банков мира открыли в своих структурах элементы исламского финансирования», - резюмировал глава государства.

Председатель группы компаний HD-Ebdiz Хумаен Дар считает, что Казахстан в будущем может сыграть большую роль в развитии рынка исламского финансирования на территории стран СНГ.

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«На сегодняшний день процент исламского финансирования в Казахстане небольшой и составляет менее 5%. Однако у республики есть большой потенциал», - сказал Хумаев Дар во время проведения глобальной премии по исламским финансам (GIFA).

«Я верю, что у Казахстана есть большой потенциал. Казахстан сейчас является лидером исламского финансирования в странах СНГ. Я думаю, что через Международный финансовый центр Астана и меры, которые предпринимает правительство РК, Казахстан может сыграть роль в своем регионе. Здесь уже работают такие учреждения как исламский банк развития, Al Hilal Bank. Я думаю, что присоединятся и другие учреждения, и Казахстан добьется больших результатов», - цитирует Zakon.kz председателя группы компаний HD-Ebdiz.

Стоит отметить, на данный момент Казахстан - единственная страна на территории СНГ, использующая исламское финансирование.

Напомним, сегодня Нурсултан Назарбаев вручил Президенту Джибути Исмаила Омар Гелле глобальной премией по исламским финансам (GIFA).