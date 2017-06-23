Казахстан намерен стать одним из "Азиатских Тигров"

Казахстан намерен войти в число «азиатских тигров», наряду с Сингапуром, Южной Кореей, Тайванем, Гонконгом, сообщил на пленароной сессии первого дня XIV Евразийского Медиа Форума Кайрат Келимбетов, сообщают организаторы медиа форума.

Управляющий международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов отметил в своем выступлении, что МФЦА ставит своей среднесрочной целью занять позицию в числе финансовых азиатских хабов.

«В нашей стратегии МФЦА на 15-20 лет мы хотим войти в топ-15 азиатских финансовых хабов», - сказал он в рамках сессии «Секреты азиатского «экономического чуда» на Евразийском медиа форуме. По его словам, для этого они намерены использовать передовой опыт со всего мира.

«Движущей силой является передовая практика со всего мира, не только модель Сингапура. Мы берем лучшие модели», - отметил спикер.

«В Казахстане имеются все возможности для скачкообразного перехода к новому этапу развития, используя геополитику. Мы часть инициативы «Один пояс - один путь». Глобальный экономический центр смещается из Европы в Азию, и в этом есть потенциал для развития специализированных сервисов и институтов. Наша страна имеет все шансы стать своего рода порталом, чтобы соединить Китай и Восточную Европу, используя потоки товаров и услуг. В Китае скоро сложится ситуация, когда 300 млн человек станут средним классом. Все эти люди хотят ездить в интересные места, путешествовать. Казахстан может стать региональным хабом, как в финансовом секторе, так и по другим видам сервиса», - подвел итоги Келимбетов.

Спикеры панельной дисскуссии первого дня Евразийского медиа Форума обсудили также вопросы устойчивости в эпоху кризисов и шаги к глобальному лидерству на мировых рынках и «секреты азиатского экономического чуда».