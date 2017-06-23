Валюта нал
USD 320.20 320.50
RUB 5.53 5.55
EUR 357.50 358.00
Валюта бирж
USD/KZT
326.88
+0.000%
EUR/KZT
364.9
+0.000%
RUB/KZT
5.47
+0.000%
EUR/USD
364.9
+0.000%
EUR/CHF
364.9
+0.000%
EUR/JPY
364.9
+0.000%
GBP/USD
413.96
+0.000%
USD/CHF
326.88
+0.000%
USD/JPY
326.88
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
326.88 364.9 5.47
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
45.28
+0.001%
Нефть WTI
42.93
+0.004%
Золото
1257.8
+0.007%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1080
+0.000%
Жилье Астана
1002
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
45.28 42.93 1257.8
+0.001% +0.004% +0.007%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Казахстан намерен стать одним из "Азиатских Тигров"

23.06.2017 19:28   948   0
Казахстан намерен войти в число «азиатских тигров», наряду с Сингапуром, Южной Кореей, Тайванем, Гонконгом, сообщил на пленароной сессии первого дня XIV Евразийского Медиа Форума Кайрат Келимбетов, сообщают организаторы медиа форума. 
 
Управляющий международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов отметил в своем выступлении, что МФЦА ставит своей среднесрочной целью занять позицию в числе финансовых азиатских хабов. 
 
«В нашей стратегии МФЦА на 15-20 лет мы хотим войти в топ-15 азиатских финансовых хабов», - сказал он в рамках сессии «Секреты азиатского «экономического чуда» на Евразийском медиа форуме. По его словам, для этого они намерены использовать передовой опыт со всего мира.
 
«Движущей силой является передовая практика со всего мира, не только модель Сингапура. Мы берем лучшие модели», - отметил спикер. 
 
«В Казахстане имеются все возможности для скачкообразного перехода к новому этапу развития, используя геополитику. Мы часть инициативы «Один пояс - один путь». Глобальный экономический центр смещается из Европы в Азию, и в этом есть потенциал для развития специализированных сервисов и институтов. Наша страна имеет все шансы стать своего рода порталом, чтобы соединить Китай и Восточную Европу, используя потоки товаров и услуг. В Китае скоро сложится ситуация, когда 300 млн человек станут средним классом. Все эти люди хотят ездить в интересные места, путешествовать. Казахстан может стать региональным хабом, как в финансовом секторе, так и по другим видам сервиса», - подвел итоги Келимбетов. 
 
Спикеры панельной дисскуссии первого дня Евразийского медиа Форума обсудили также вопросы устойчивости в эпоху кризисов и шаги к глобальному лидерству на мировых рынках и «секреты азиатского экономического чуда».  
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы оцениваете проведение выставки ЭКСПО в Казахстане?
  • 1. Позитивно, это способствует повышению международного имиджа страны в мире

  • 2. Позитивно, это позволит привлечь иностранные инвестиции, заключить выгодные контракты

  • 3. Негативно, это неоправданная трата бюджетных средств

  • 4. Негативно, это не способствует повышению экономического уровня развития страны

  • 1. Позитивно, это способствует повышению международного имиджа страны в мире
    32

  • 2. Позитивно, это позволит привлечь иностранные инвестиции, заключить выгодные контракты
    31

  • 3. Негативно, это неоправданная трата бюджетных средств
    131

  • 4. Негативно, это не способствует повышению экономического уровня развития страны
    48

Цифра дня
205 561
человек
посетили ЭКСПО-2017 в первую неделю работы
Цитата дня
Участие киргизских и казахских военных — хорошая возможность пропиарить ОДКБ, показать, что ее участники смогли выделить контингенты для поддержания порядка и обеспечить примирение сторон в Сирии
Антон Мардасов
руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития РФ
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное