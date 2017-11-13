Казахстан обеспокоен неконтролируемой глобальной миграцией

В Казахстане обеспокоены проблемами неконтролируемой глобальной миграции. Об этом в ходе третьего заседания Astana Club в понедельник в Астане заявил президент страны Нурсултан Назарбаев.

"Не может не беспокоить проблема неконтролируемой глобальной миграции. Миграционные процессы приводят к концептуальному переосмыслению. За всю историю человечества не наблюдалось столь значительного демографического дисбаланса", - заявил он.

Президент напомнил, что если в развитых странах численность населения составляет один миллиард человек, то в развивающихся - шесть с половиной миллиардов. "В последние 25 лет количество международных мигрантов увеличилось вдвое и сегодня превышает 250 миллионов человек. При этом доля мигрантов населения в развитых странах выросла с пяти процентов до 10 процентов по данным Международного валютного фонда. Из них порядка 66 миллионов - беженцы и нелегальные мигранты - по данным ООН", - привел он данные.

"Люди массово перемещаются, в основном, спасаясь от нищеты и войн. Это влечет за собой рост социальной напряженности, преступности и безработицы. Потоки мигрантов с Ближнего Востока и Африки застали врасплох Европу, спровоцировав социально-политические кризисы, национально-популистические и откровенно ксенофобские настроение. В то же время содержание беженцев в таких странах, как Ливан, Иордания и Турция обходятся от 1,5 до 3 процентов ВВП этих стран", - констатировал Назарбаев.

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