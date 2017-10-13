Казахстан отказался от наблюдения за выборами президента Кыргызстана

Казахстанских наблюдателей не будет на предстоящих выборах президента Кыргызстана. Соответствующее постановление приняла в пятницу Центральная избирательная комиссия Казахстана на своем заседании.

"Вношу предложение: рассмотреть сегодня проект постановления ЦИК «Об отказе от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения. ЦИК РК постановляет: первое - отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года по взаимопониманию между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и ЦИК РК, подписанного 9 августа 2012 года. Второе - о принятом решении уведомить Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики через Министерство иностранных дел РК", - заявил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров, оглашая проект постановления.

Постановление было одобрено членами Центральной избирательной комиссии.

Вместе с тем, на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики опубликован список аккредитованных международных наблюдателей. Под номером один в списке значится Сарсембаев Марат Алдонгорович - член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

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