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Казахстан отказался от наблюдения за выборами президента Кыргызстана

13.10.2017 12:50   2047   6 Автор: Салим САКЕНОВ

Казахстанских наблюдателей не будет на предстоящих выборах президента Кыргызстана. Соответствующее постановление приняла в пятницу Центральная избирательная комиссия Казахстана на своем заседании. 

"Вношу предложение: рассмотреть сегодня проект постановления ЦИК «Об отказе от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения. ЦИК РК постановляет: первое - отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года по взаимопониманию между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и ЦИК РК, подписанного 9 августа 2012 года. Второе - о принятом решении уведомить Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики через Министерство иностранных дел РК", - заявил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров, оглашая проект постановления. 

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Постановление было одобрено членами Центральной избирательной комиссии. 

Вместе с тем, на сайте Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики опубликован список аккредитованных международных наблюдателей. Под номером один в списке значится Сарсембаев Марат Алдонгорович - член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

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13 октября 14:05
Алма
Казахстан всегда принимает правильные решения, может и этому есть веские причины
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13 октября 14:04
Тимур
Будет весело, если победит Бабанов, а наша страна даже не наблюдала за выборами, тогда будет ясно, что Казахстан точно не имеет никакого интереса в выборах.
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    10

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
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млн долларов США
составили валютные интервенции Национального банка РК за сентябрь 2017 года
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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